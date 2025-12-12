Durante le festività come il Natale, il brindisi con spumante, prosecco o vino frizzante è una tradizione che ha radici profonde. Ma vediamo meglio la tradizione spiegata nel dettaglio.

Brindisi di Natale: perché brindiamo con spumanti e vini frizzanti

Il periodo di Natale ci riporta, come ogni anno, alla tradizione dei brindisi. Che si tratti di una cena tra amici, un pranzo in famiglia o una festa aziendale, difficilmente manca un bicchiere di spumante, prosecco o vino frizzante.

Ma vi siete mai chiesti perché proprio queste bevande sono scelte per festeggiare?

Le origini della tradizione delle bollicine

La tradizione di brindare con bollicine affonda le sue radici nell’antica famiglia reale francese. Durante l’incoronazione dei re a Reims, lo champagne veniva utilizzato come simbolo di prestigio e celebrazione.

Questo rito di sfarzo ha preso piede nel corso dei secoli, evolvendosi fino a diventare parte delle festività. Con il tempo, il brindisi con le bollicine è il simbolo di eventi speciali e momenti di felicità, e il Natale non fa eccezione.

Spumanti e prosecco: il lusso accessibile delle feste

Oggi, spumanti e prosecchi sono gli alleati perfetti per i brindisi natalizi. Se lo champagne rimane un simbolo di prestigio, i prosecchi con il loro profilo fruttato e leggero sono ideali per accompagnare i piatti tipici del Natale, dagli antipasti ai dessert. Gli spumanti brut, dal gusto secco e fresco, sono perfetti per un brindisi versatile che si sposa con qualsiasi piatto, dal pesce ai piatti a base di carne.

Fanpage.it sottolinea come la tradizione dei brindisi non si limiti agli ambienti casalinghi. Durante le feste, infatti, sono moltissime le degustazioni di bollicine organizzate in tutta Italia. Eventi che celebrano l’arte vinicola italiana e l’eccellenza delle nostre bollicine.

Se non si vuole optare per lo champagne, ma si desidera comunque un vino che trasmetta eleganza, i prosecchi sono una scelta ideale. Se invece si punta sulla versatilità, uno spumante brut è perfetto per un brindisi adatto a ogni momento delle feste. Le bollicine sono l’ideale per rendere ogni brindisi speciale.

CREDITI FOTO: Antonio Behar / SIPA USA / IPA

