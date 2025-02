Siamo arrivati finalmente alla finale del Festival di Sanremo 2025, chi ha vinto? A vincere la kermesse è….OLLY!

Olly vince Sanremo 2025

La grande serata con la finale del Festival di Sanremo 2025 è arrivata. C’era grande attesa in città per scoprire il nome del vincitore della kermesse canora. Ma chi ha vinto quest’anno? Partiamo per ordine.

Ricordiamo per prima cosa che stasera abbiamo avuto modo di sentire tutti i 29 brani in gara, come previsto dalla scaletta (e non sono mancate delle sorprese). Ad accompagnare Carlo Conti in questa serata magica, Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, due conduttori talentuosi e di successo che in questi anni di carriera non avevano ancora avuto la possibilità di presentare il Festival. E Sanremo 2025 chissà non possa aprire loro questa possibilità per il futuro.

Ma torniamo alla serata di stasera e scopriamo insieme chi ha vinto questa edizione di Sanremo 2025. Dopo la classifica generale, abbiamo scoperto le prime cinque posizioni occupate da: Fedez, Cristicchi, Brunori, Corsi e Olly. Tra loro si nasconde il nome del vincitore di questa edizione. Ecco com’è finita:

1 – Olly

2 – Lucio Corsi

3 – Brunori Sas

4 – Fedez

5 – Simone Cristicchi

Se vi state chiedendo quindi chi ha vinto il Festival di Sanremo 2025, la risposta è la seguente: il vincitore è Olly. Un risultato sorprendente, non trovate?

Congratulazioni a Olly per aver vinto la settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo 2025! Vi aspettavate un risultato differente da questo o siete soddisfatti?

Gli altri premi di Sanremo

Non solo la proclamazione del vincitore del Festival di Sanremo 2025. Sono stati consegnati anche altri premi importantissimi.

Per quanto riguarda gli altri riconoscimenti cosa possiamo dire? Il Premio della Critica Mia Martini è andato a Lucio Corsi. Il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla invece è stato consegnato a Simone Cristicchi. Si passa al Premio Tim, che va invece a Giorgia., la quale si è molto commossa.

Si passa poi al Premio Sergio Bardotti per il miglior testo. A ricevere questo premio è per Brunori Sas. Mentre il Premio per il miglior componimento musicale Giancarlo Bigazzi l’ha ritirato invece Simone Cristicchi.

Complimenti a tutti i vincitori!