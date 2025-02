Nella serata finale di Sanremo 2025 Mahmood ha presentato il suo ultimo singolo per la prima volta in assoluto. Ecco il video dell’esibizione sulle note di “Sottomarini“.

Il nuovo singolo di Mahmood

La gara di Sanremo 2025 sta volgendo al termine e dopo l’esibizione di tutti i cantanti si è passati alla classifica dalla 29esima alla sesta posizione. Adesso sarà compito del televoto, della giuria demoscopica e della Sala Stampa decidere chi sarà il vincitore assoluto della kermesse quest’anno.

Nel frattempo, però, Carlo Conti ha spezzato un po’ la tensione con un annuncio molto atteso. Dopo la sua prima esperienza come co-conduttore nella serata delle cover Mahmood è tornato sul palco più importante d’Italia per presentare in anteprima il suo singolo “Sottomarini“. Qui sotto possiamo vedere il video della performance.

Questa è stata un’esibizione molto delicata ed emozionante che ha messo in mostra tutte le sue doti canore. Mahmood si è presentato sul palco in abito da sera ed è stato accolto con l’applauso del pubblico, che ha ripetuto il gesto anche alla fine per acclamarlo.

