Giovedì 18 dicembre si è finalmente svolta la finale del reality show più longevo della televisione italiana e tutti si chiedono: ma chi ha vinto il Grande Fratello 2025? Andiamo a scoprire chi è il vincitore di questa edizione.

Chi ha vinto Grande Fratello 2025

Oggi gli utenti del web si stanno facendo una sola domanda: ma chi ha vinto Grande Fratello 2025? Nella serata di giovedì 18 dicembre si è finalmente svolta la finale di questa edizione del celebre reality show, che proprio poche settimane fa ha spento 25 candeline. Simona Ventura ha dunque tenuto compagnia al fedele pubblico di Cabale 5 per tutta la diretta, fino al momento cruciale, quello dell’elezione del vincitore.

A contendersi il primo posto, come sappiamo, ci sono stati cinque concorrenti: Giulia, Jonas, Anita, Grazia e Omer. Solo uno di loro ha tuttavia trionfato, portando a casa il montepremi finale di 100 mila euro.

Ma cosa è accaduto nel corso della serata e chi ha vinto Grande Fratello 2025? La finale si è aperta con lo scontro tra Jonas e Omer, che in questi giorni si sono dati battaglia al televoto. Ad avere la meglio è stato proprio il primo, che è così è diventato il secondo super finalista insieme ad Anita. Omer ha invece abbandonato il gioco, a un passo dal sogno.

A quel punto è stato aperto un televoto flash che stavolta ha coinvolto Grazia e Giulia. A trionfare, e a diventare la terza e ultima super finalista, è stata quest’ultima. Subito dopo il verdetto è stato aperto un secondo televoto flash, che ha visto protagonisti Anita, Jonas e Grazia. A classificarsi sul gradino più basso del podio è stato Jonas.

Andiamo dunque ora a scoprire chi è il vincitore del GF.

Il vincitore del Grande Fratello

Vi state chiedendo chi è il vincitore del Grande Fratello 2025? Adesso abbiamo la risposta.

Dopo un ultimo televoto flash, a trionfare è stata Anita, che ha dunque portato a casa la vittoria.

Si conclude questa edizione del reality show, che ha visto Anita come vincitrice.

