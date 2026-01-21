Tra musica, riservatezza e legami scelti dal cuore, i fratelli Sax e la passione mai ricambiata dello stilista per l’attrice che fece battere il suo cuore

La camera ardente e il tributo al Maestro

La salma di Valentino Garavani è arrivata in mattinata alla Fondazione Pm23. Bandiera tricolore a mezz’asta, boutique in piazza di Spagna avvolta nel nero, le vetrine “macchiate” solo dalla citazione: “I love beauty, it’s not my fault” (Amo la bellezza, non è colpa mia). E lì, davanti, Giancarlo Giammetti come sempre accanto al Maestro, e i due fratelli brasiliani che tutti chiamano i “figliocci”: Sean e Anthony Sax. Non una novità, la loro presenza, ma la testimonianza di un affetto che non si misura solo in parole.

Chi sono davvero Sean e Anthony Sax

Se li guardi oggi, DJ e riservati, potresti pensare: ragazzi lontani dai riflettori. Ma la storia è un’altra. Figli di Carlos “Cacá” Souza – storico volto delle PR della maison – e della modella Charlene Shorto de Ganay, sono cresciuti tra il castello di Wideville a Parigi e la villa di Roma, accolti da Valentino come figli del cuore. La relazione tra il padre e Valentino era finita anni prima, ma Valentino non li ha mai lasciati soli. Erano, agli occhi del Maestro, la sua continuità, la nuova generazione che non ha scelto per sangue ma per legame. Oggi hanno poco più di quarant’anni e non gli interessa fare parte del jet set, vogliono solo la loro musica, i loro dischi, il loro spazio lontano dagli sguardi. E francamente, se lo meritano.

La donna che fece perdere la testa a Valentino

E poi c’è Marilù Tolo. L’unica donna che fece davvero battere il cuore di Valentino. Bella, statuaria, occhi chiari, capelli scuri, iniziò come indossatrice per poi scegliere la carriera di attrice, con una presenza magnetica che non passava inosservata. Lui aveva 27 anni, lei appena 17. Se ne innamorò sul serio, mentre lei sfilava in passerella davanti e per lui. Le regalò un anello… che lei gli restituì. Colpo durissimo. Poi Marilù scelse Dario Argento e Valentino rimase lì, con quel nodo in gola che non l’ha mai abbandonato. Una storia impossibile, intensa, piena di rimpianti. E lui, dichiaratamente omosessuale, l’ha sempre raccontata senza filtri, come fosse un “abito elegante” di vita vera.

L’eredità del cuore

Sean e Anthony Sax, la discrezione, il legame con Valentino: tutto parla di scelte del cuore, non di convenzioni. La storia con Marilù Tolo lo ricorda: non sempre l’amore va come vuoi tu, ma lascia segni profondi. E qui, tra moda, famiglia scelta e passioni mai negate, il Maestro resta vivo in chi ha amato davvero.

