Su Instagram Aurora Ramazzotti ha risposto ai fan sulle voci di chirurgia estetica: “Mai fatto niente, neanche mezza punturina. Non sono contraria, ma mi fa paura”.

Aurora Ramazzotti sugli interventi di chirurgia estetica

Reduce dall’intrigante esperienza a The Traitors, Aurora Ramazzotti, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, negli ha imparato a convivere con l’attenzione dei media e con le critiche spesso feroci del web.

Aurora ha raccontato più volte quanto le sia pesato crescere sotto i riflettori, costantemente paragonata alla madre, una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Negli anni, però, ha imparato ad affrontare con ironia i commenti negativi e a vivere con maggiore leggerezza il rapporto con la propria immagine.

Sui social, Aurora Ramazzotti ha risposto ad alcune domande dei suoi follower. E, tra queste, non poteva mancare quella sulla chirurgia estetica. Con il suo consueto tono ironico e diretto, Aurora ha replicato:

“Ahahaha lo prendo come un enorme complimento! Mai fatto niente, neanche mezza punturina o trattamento medico estetico. Non sono contro (anzi), ma mi fa un po’ paura iniettarmi cose.”

Una risposta sincera da parte sua, che conferma come abbia preferito restare al naturale, senza però giudicare chi decide di ricorrere a qualche ritocco. Aurora Ramazzotti ha poi aggiunto, con il suo tipico spirito auto ironico: “Prometto che se mai farò qualcosa I won’t gatekeep. Cercherò di rimanere naturale più a lungo possibile, sperando di aver ereditato i geni della Hunzi.”

Un riferimento affettuoso alla madre Michelle, simbolo di bellezza e solarità, che testimonia anche il legame divertente e complice tra le due.

Negli ultimi anni, Aurora Ramazzotti è diventata un punto di riferimento per tanti giovani che si sono spesso rivisti in lei e nei messaggi che intende trasmettere anche attraverso i social network.

