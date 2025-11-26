Su Canale 5 sta ufficialmente per partire Chi vuol essere milionario – Il torneo. In queste ore è andato così in onda il primo promo ufficiale con Gerry Scotti. Il quiz show farà ritorno in tv a dicembre, in prime time.

Arriva Chi vuol essere milionario – Il torneo

Su Canale 5 sta per tornare uno dei quiz show più celebri e amati di sempre: Chi vuol essere milionario! Il fortunatissimo programma, che ancora una volta vedrà la conduzione di Gerry Scotti, andrà in onda con la formula torneo e senza dubbio anche stavolta ne vedremo di belle. Stando a quanto si mormora, le nuove puntate della trasmissione dovrebbero andare in onda in prima serata nel mese di dicembre e terranno compagnia al grande pubblico Mediaset.

Dopo gli speciali in prime time de La Ruota della Fortuna, il conduttore si prepara a questa nuova sfida e come al solito non mancheranno tantissime emozioni. In queste ore intanto Canale 5 ha trasmesso il primo promo ufficiale con Gerry Scotti. La clip naturalmente ha fatto in breve il giro del web e ha entusiasmato tutti gli utenti.

Sta ufficialmente arrivando Chi vuol essere milionario? – Il torneo.

In questi giorni intanto è arrivato un primo clamoroso spoiler direttamente dalle nuove puntate di Chi vuol essere milionario – Il torneo. Stando a quanto ha fatto sapere Davide Maggio infatti pare che uno dei concorrenti abbia portato a casa il fatidico milione, dopo aver risposto correttamente a tutte le 15 domande. In passato, come è noto, il traguardo è stato raggiunto solo quattro volte. L’ultima risale al gennaio 2020, quando il concorrente Enrico Remigio completò con successo la scalata verso il montepremi.

Il pubblico dunque si prepara a rimanere nuovamente con il fiato sospeso. Appuntamento con le nuove puntate a dicembre, in prima serata su Canale 5, con Gerry Scotti.

