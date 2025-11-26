Ospite a Belve, Filippo Magnini rivela di essere stato costretto a vendere casa per difendersi dalle accuse di doping. Cosa ha raccontato il nuotatore.

Il racconto di Filippo Magnini

Ieri sera su Rai 2 è andata in onda la quarta puntata della nuova edizione di Belve. Ad arrivare in studio è stato anche Filippo Magnini, che ha risposto alle domande di Francesca Fagnani. Nel corso della chiacchierata il nuotatore, che in queste settimane è nel cast di Ballando con le Stelle, si è raccontato a cuore aperto e non è mancato il capitolo dedicato alle accuse di doping. A un tratto il campione ha fatto una rivelazione inedita, ammettendo di essere stato costretto a vendere casa per potersi difendere adeguamento. A quel punto Magnini ha dichiarato:

“Era diventata una caccia alle streghe. Mi hanno preso di mira perché non ho voluto patteggiare. Non ho denunciato perché ho ascoltato quello che mi ha detto il mio avvocato: mi ha detto che nella vita bisogna vincere ma non stravincere. Ma non so se ho fatto bene. Quelle persone resteranno lì a giudicare altri atleti che non hanno le mie possibilità economiche. Io ho dovuto vendere una casa a Roma per potermi difendere”.

Nel corso dell’intervista a Belve non poi è mancata anche una stoccata all’ex fidanzata Federica Pellegrini. Stroncando la loro relazione, andata avanti per diversi anni, Filippo Magnini ha affermato: “Se quello con Federica è stato un amore importante? A oggi direi più no che sì. Secondo me non c’è stato tanto rispetto, parlo a livello di persona. Io penso più suo nei miei confronti. Devo dire che, a parte i primissimi tempi, non è stata una bella storia”.

La Pellegrini nel mentre ha già anche replicato e ha così aggiunto: “Sapendo come è andata davvero mi viene da ridere. Ma non voglio aggiungere nulla. Va bene così”.

