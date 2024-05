Spettacolo

Nicolò Figini | 4 Maggio 2024

Amici 23

Questa sera, durante la settima puntata di Amici 23, Alessandra Celentano ha presentato il suo libro “Chiamatemi maestra“. Ecco quando uscirà nelle librerie.

Il libro di Alessandra Celentano

La puntata di Amici 23 di questa sera ha regalato tantissime sorprese, come per esempio una esibizione molto emozionante di Mida, il quale ha dedicato una performance alla madre. Inoltre non sono mancate le liti o le sfide annullate, come quella tra Mida e Dustin. Ma non finisce qui perché a un certo punto Alessandra Celentano ha presentato il suo libro “Chiamatemi maestra“. Nella sinossi del sito della Mondadori si legge:

“In queste pagine mi racconto e apro le porte a una parte di me che non ho mai svelato a nessuno, quella lontana dai riflettori. So esattamente chi sono, so che sono brava nel mio lavoro, sono sicura di me e del mio metodo.

Ma sono anche una persona che si è sempre messa in discussione, che ha sempre cercato di migliorarsi, che ha realizzato i suoi sogni, a volte soffrendo, a volte semplicemente ballando. Qui dentro c’è tutto quello in cui credo, ci sono i consigli a cui tengo, ci sono i miei ricordi che si fondono con i miei insegnamenti. C’è un grande amore.”

Maria De Filippi, dopo i guanti di sfida dei professori ha presentato proprio il libro di Alessandra Celentano, mostrando anche un simpatico video in cui abbiamo potuto vedere scene dal passato ad Amici:

“Questo è il momento di fare pubblicità. Esce il 7 maggio in tutte le librerie. Vediamo un piccolo estratto, c’è un filmato. La prefazione la fa Anbeta e si parla anche della tua famiglia”.

Non possiamo fare altro che attendere con molta ansia la sua uscita nelle librerie. Voi lo leggerete?