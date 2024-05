Spettacolo

Nicolò Figini | 4 Maggio 2024

Amici 23

Durante il guanto di sfida tra i professori ad Amici 23 abbiamo visto Alessandra Celentano omaggiare lo zio Adriano Celentano insieme a Rudy Zerbi.

L’omaggio di Alessandra Celentano

La settima puntata del Serale di Amici 23 rivelerà chi saranno i concorrenti che arriveranno alla semifinale di questa edizione. Per smorzare un po’ la tensione, quindi, sono stati inseriti come al solito dei momenti molto divertenti e che fanno sempre sorridere il pubblico in studio e a casa, così come i giudici chiamati a valutarli. Stiamo parlando dei guanti di sfida tra i professori: ecco l’esibizione di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

I due professori da anni ormai fanno coppia fissa nel Serale di Amici 23 perché hanno idee molto affini e lo stesso senso dell’umorismo. Li abbiamo visto ricreare la famiglia Addams, ma più di recente anche travestirsi come i loro miti del mondo dello spettacolo: la Celentano è rimasta se stessa, mentre Zerbi è diventato Emanuel Lo.

Questa settimana che cosa si sono inventati? Alessandra Celentano ha voluto omaggiare lo zio Adriano Celentano insieme a Rudy Zerbi. Il pubblico ha molto apprezzato ed è anche una sorta di collegamento all’imitazione che lei stessa ha fatto durante la sua ospitata a Che Tempo Che Fa. Qui sotto potete vedere il video completo.

… Zerbi e Cele provano a scombinare le carte… come sempre! 😂 #Amici23 pic.twitter.com/usqRDsnZl8 — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) May 4, 2024

Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate!