Chiara Balistreri decide di lasciare l’ultima spiaggia e di tornare in Italia: ecco le dichiarazioni dell’influencer

Dopo essere stata eliminata dal pubblico, Chiara Balistreri è arrivata sull’ultima spiaggia. L’influencer tuttavia ha deciso di non proseguire il suo percorso e ha scelto di tornare in Italia.

La decisione di Chiara Balistreri

Non mancano le emozioni e i colpi di scena questa sera a L’Isola dei Famosi e proprio nel corso della diretta è accaduto qualcosa di inaspettato che ha coinvolto Chiara Balistreri. Questa settimana, come chi segue il reality show di Canale 5 ben sa, l’influencer era finita al televoto. La naufraga dunque nel corso della nuova diretta è risultata essere la meno votata e a quel punto ha dovuto lasciare la Palapa e salutare il resto del gruppo.

Chiara tuttavia è arrivata sull’ultima spiaggia, dove vivono già Ahlam El Brinis, Jasmin Salvati, Paolo Vallesi e Dino Giarrusso. Poco dopo però è accaduto qualcosa di inaspettato, che ha lasciato tutti senza parole. La Balistreri infatti ha annunciato di non voler rimanere in gara e ha dunque spiegato: “Non ho dubbi. Ho fatto un bellissimo percorso e ho vinto tanto a livello personale. Mi ha insegnato tanto questa esperienza però sento il bisogno di tornare a casa e di abbracciare mia mamma. Mi manca tutto”.

A cercare di convincere Chiara Balistreri a rimanere a L’Isola dei Famosi sono state sia la stessa Veronica Gentili che Selvaggia Lucarelli. A prendere parola è stata anche la mamma dell’influencer, che tuttavia non ha voluto ascoltare ragioni.

Chiara infatti ha deciso di lasciare l’ultima spiaggia e di fare ritorno in Italia. La Balistreri dunque mette fine al suo percorso in Honduras e a lei facciamo un enorme in bocca al lupo.