Dopo aver già stroncato Mario Adinolfi, Selvaggia Lucarelli, nel corso della nuova diretta de L’Isola dei Famosi, critica anche Patrizia Rossetti.

Selvaggia Lucarelli on fire

Selvaggia Lucarelli non ne ha per nessuno. È noto a tutti infatti che la nota giornalista, da anni uno dei volti più amati e chiacchierati del web, non ha peli sulla lingua e dice sempre la sua senza timore. Questa sera così la giudice di Ballando con le Stelle è arrivata ospite a L’Isola dei Famosi e con il suo fare pungente ha commentato quanto accade all’interno del reality show in onda su Canale 5.

A pochi minuti dall’inizio della diretta, Selvaggia ha stroncato duramente Mario Adinolfi, spendendo parole molto forti verso il naufrago. Ma non è finita qui. Successivamente la Lucarelli ne ha avute anche per Patrizia Rossetti, che di recente ha avuto una forte discussione con Mirko Frezza. Stasera dunque la conduttrice ha avuto modo di sfogarsi con Veronica Gentili e ha dato la sua versione dei fatti su quanto accaduto.

LEGGI ANCHE: Chiara Balistreri decide di lasciare l’ultima spiaggia e torna in Italia

A un tratto a prendere parola è stata proprio Selvaggia Lucarelli, che facendo una piccola critica a Patrizia ha affermato: “È vero che Mirko ogni tanto è verbalmente pesante e ogni tanto andrebbe arginato dal gruppo. Però Patrizia tu sei un po’ una lagna, dal primo giorno sull’isola ogni giorno c’è qualcosa che non va. Questa è un’esperienza di gruppo, se una una persona si lagna sempre è anche poco motivante nei confronti degli altri. Se fossero tutti come te l’isola sarebbe già deserta”.

Patrizia Rossetti si è trovata in parte d’accordo con le dichiarazioni di Selvaggia e poco dopo ha ricevuto una bellissima sorpresa da suo padre, che le ha riportato un po’ di serenità.