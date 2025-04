Con delle storie pubblicate sui social, Alfonso D’Apice fa sapere che Chiara Cainelli è stata derubata e aggredita. Ecco cosa è accaduto nelle ultime ore all’ex gieffina.

Paura per Chiara Cainelli

Ore di spavento per Chiara Cainelli. Poco fa infatti, con una serie di storie caricate sui social, Alfonso D’Apice ha raccontato che due ragazze si sono intrufolate in casa della sua compagna a Trento per derubarla e l’hanno in seguito aggredita. Entrando nei particolari di quanto accaduto, l’ex gieffino ha spiegato:

“Eravamo in casa entrambi. Chiara uscendo dal bagno ha trovato in casa due ragazze che erano entrate per rubare. Appena le ha viste hanno provato a scappare, lei le ha inseguite e ha iniziato a urlare. È riuscita a bloccarle per le scale e l’hanno aggredita”.

Ma non è finita qui. A quel punto Alfonso D’Apice, che nel mentre aveva raggiunto Chiara Cainelli, ha spiegato che le ragazze hanno provato a scappare e che c’è stata una colluttazione e l’ex gieffina è caduta dalle scale. Nel mentre una delle due è riuscita a scappare, mentre l’altra è stata bloccata. A quel punto la coppia ha chiamato i Carabinieri, che hanno portato la persona in questione in caserma per la perquisizione. Rivelando cosa le ladre sono riuscite a rubare, Alfonso dichiara: “Hanno preso la mia collana, quella di mio padre, che avevo lasciato vicino al divano. Hanno preso il portafoglio di Chiara con i soldi, i documenti, bancomat, tutto quello che aveva. Fortunatamente i miei documenti erano da un’altra parte quindi non sono riusciti a prenderli”.

Ma c’è qualcuno che ce crede pure a sta cazzata??? Ve prego … ah nano batte a ripone #grandefratello #helevier pic.twitter.com/wYUx4DV8WL — Malefica 😎🍿 (@malefica_xx) April 2, 2025

Brutto episodio dunque per Chiara e Alfonso, che tuttavia, nonostante lo spavento, stanno per fortuna bene.