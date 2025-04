Oggi, nel corso della nuova puntata di Pomeriggio Cinque, Davide Maggio è tornato a pungere Elodie. Ecco cosa è accaduto e le dichiarazioni del giornalista.

Davide Maggio vs Elodie

Si tratta di un periodo intenso e pieno di impegni per Elodie. La cantante, dopo aver preso parte all’ultimo Festival di Sanremo, si sta preparando al lancio del nuovo album di inediti, che vedrà la luce il prossimo 2 maggio. Ma non solo. A giugno, per la prima volta nella sua carriera, la Di Patrizi si esibirà negli stadi con due concerti evento che si terranno al San Siro di Milano e al Maradona di Napoli. Grande attesa dunque per questi due show, che di certo non deluderanno le aspettative del pubblico.

In attesa di scoprire cosa succederà però oggi qualcosa ha attirato l’attenzione del pubblico. Nel corso della nuova puntata di Pomeriggio Cinque si è infatti parlato degli artisti che non hanno paura di usare il proprio corpo con estrema libertà e si è così fatto riferimento in particolare ad Elodie e a Damiano David. In studio dunque a prendere parola è stato Davide Maggio, che ha lanciato un’ennesima frecciata alla Di Patrizi, dopo lo scontro avvenuto a Domenica In subito dopo la finale di Sanremo. In merito il giornalista ha affermato:

“Trattasi della sessualizzazione della propria immagine. La nudità aiuta a vendere, anzi devo dire che neanche troppo. Nel caso di Elodie ci sono due stadi che non riescono ancora riempiere questa estate. Aiuta quindi ma non fino in fondo. Detto questo, non parlassero di libertà”.

Elodie e Damiano: pop senza veli che fa impazzire il mondo Davide Maggio a #Pomeriggio5: "La nudità aiuta a vendere" pic.twitter.com/1Jz07YjUdN — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) April 2, 2025

Naturalmente le parole di Davide Maggio non sono passate inosservate e in questi minuti stanno già facendo il giro del web. Elodie, dal suo canto, al momento non ha ancora replicato e non è chiaro se nelle ore a venire deciderà di esporsi.