Con un nuovo video postato sui social, Chiara Facchetti rivela di aver comprato un MacBook ai suoi gatti e naturalmente in rete è scoppiata l’ennesima polemica.

Nuova polemica su Chiara Facchetti

Chi segue il mondo delle influencer consce senza dubbio molto bene il nome di Chiara Facchetti. La content creator infatti in breve tempo è diventata nota ai più per via di alcuni suoi video che spesso hanno anche scatenato la polemica. Solo nelle ultime ore la Facchetti è tornata al centro dell’attenzione dopo aver svelato di essere andata in vacanza prima di partire…per una vacanza! Ebbene sì. Chiara infatti ha raccontato sui suoi profili: “Visto che tra qualche giorno dovrò partire per un nuovo viaggio molto lungo, questa mattina appena sveglia ho deciso di partire subito in direzione mare per andare a rilassarmi prima della partenza”.

Ma non è finita qui. In queste ore l’influencer è finita al centro di una nuova polemica, che sta già facendo discutere il web. Con un video postato sui social Chiara Facchetti ha rivelato di aver comprato un MacBook ai suoi gatti e naturalmente il gesto non è passato inosservato. Queste le sue dichiarazioni i merito:

“Visto che le mie tre gattine si sono offese perché non le abbiamo portate in vacanza con noi, oggi per farmi perdonare ho deciso di andare a comprare un nuovo regalo alla Apple. Ero molto indecisa su quale prodotto comprare perché ne hanno davvero tantissimi e quindi alla fine ho deciso di orientarmi sull’unico che non hanno ancora nella loro collezione. Ho scelto il nuovo MacBook Air”.

Il gesto di Chiara Facchetti ovviamente ha dato il via a un’accesa discussione sui social e gli utenti si sono come al solito divisi. C’è infatti chi ha duramente condannato l’influencer, che nel mentre non ha commentato l’ennesima bufera che l’ha travolta.