Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è ricoverato in ospedale: ecco come sta

È arrivata la notizia dai principali siti che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato ricoverato in ospedale. Ecco come sta e l’operazione che ha effettuato il Capo dello Stato.

Mattarella ricoverato in ospedale, come sta

Dal sito Ansa e da Il Corriere della Sera è arrivata la notizia che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è ricoverato all’Ospedale Santo Spirito di Roma. Ma cosa è successo al Capo dello Stato e come sta? Vogliamo rassicurare tutti che il Presidente sta bene e gli è stato applicato un pacemaker. Si trattava infatti di un intervento programmato che, come fanno sapere le fonti citate, non desta alcuna preoccupazione.

Lo si è appreso al Quirinale dove si spiega che Mattarella oggi ha lavorato e ha persino ricevuto il presidente del Montenegro. Dunque ha rispettato tutti gli impegni prefissati in agenda nel corso della giornata odierna. Stando alle fonti mediche si apprende che il Presidente sta bene ed è in buone condizioni. Come si evince attualmente è ricoverato nel reparto di Roberto Ricci, primario cardiologia del Santo Spirito.

Ovviamente dopo il ricovero in ospedale di Sergio Mattarella tante forze politiche ci hanno tenuto a esprimergli tutta la propria vicinanza. Per esempio il Presidente del Senato Ignazio La Russa ha scritto: «Forza Presidente, torna presto. Ti aspettiamo». E così via via tutti gli altri esponenti del nostro Governo a dimostrare l’affetto per il Capo dello Stato.

Fortunatamente è andato tutto nel migliore dei modi. Dunque se vi state chiedendo perché Sergio Mattarella è stato ricoverato e che operazione ha effettuato, avete la risposta. Ora dopo il riposo prescritto dai medici, potrà tornare al lavoro. Felici di sapere che sta bene e che tutto si è svolto secondo i protocolli, Novella 2000 e Novella2000.it rinnovano i più sinceri auguri di pronta guarigione al Presidente della Repubblica.