Brutta tegola per Chiara Ferragni! Anche l’agenzia di comunicazione l’abbandona

Debora Parigi | 4 Maggio 2024

Chiara Ferragni

Ancora un’altra stangata per Chiara Ferragni che dopo aver perso vari contratti, adesso è stata abbandonata anche dalla sua agenzia di comunicazione. Alcune fonti rivelano che la scelta sia stata dettata dal fatto che l’influencer sarebbe venuta meno ai patti stabiliti. Vediamo i dettagli.

L’agenzia di comunicazione lascia a piedi Chiara Ferragni

Non finiscono i guai per Chiara Ferragni che sta perdendo contratti e legami ogni giorno. Dopo essere stata sostituita dalla Pantene che ha scelto in nuovo volto per i suoi spot, adesso l’influencer è stata abbandonata anche da un’al’altra azienda. Si tratta dell’agenzia di comunicazine Community, arrivata proprio dopo lo scoppio del pandoro-gate.

Il team di marketing era stato assunto proprio per curare tutta la strategia comunicativa per il ritorno sui social della Ferragni e ripulire la sua immagine. Ma proprio oggi il CEO, Auro Palumbo, ha fatto sapere che la nota influencer non è più tra i loro clienti. A dare la notizia è stato il Gazzettino di Treviso (l’agenzia ha sede in Veneto).

Sempre secondo quanto riporta il giornale veneto, ecco che Palumbo aveva fatto sapere che tutto il suo team aveva cucino una strategia ad hoc per Chiara Ferragni. Quindi viene da chiedersi perché adesso l’abbia abbandonata. A quanto pare i motivi sono legati proprio all’influencer e al suo non aver rispettato i patti. Non sappiamo di preciso quali fossero questi patti, non è stato specificato nelle dichiarazioni. È possibile che si sia trattato di post o storie pubblicate di propria spontanea volontà dalla stessa Chiara e che non erano secondo le linea guida dell’agenzia.

E a proposito di contenuti pubblicati, proprio oggi Chiara Ferragni ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram che è sembrata una frecciatina all’ex marito. Fedez, infatti, è stato paparazzato a una festa con una mistoriosa ragazza bionda. E la storia di Chiara è sembrata una risposta al gossip.