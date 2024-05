Fedez, a La Vita in Diretta il suo avvocato rivela se è indagato per la presunta rissa con Cristiano Iovino

NEWS

In queste ultime ore l’avvocato di Fedez ha parlato della presunta denuncia in seguito alla chiacchierata rissa con Iovino

Questo pomeriggio a La Vita in Diretta è stata fatta ascoltare una conversazione tra l’inviata e l’avvocato di Fedez in merito alla presunta denuncia in seguito alla vociferata rissa con Cristiano Iovino.

La rivelazione dell’avvocato di Fedez

Da giorni non si fa altro che parlare della presunta rissa tra Fedez e Cristiano Iovino. In giro per il web se ne sono dette tante, ma tra le fonti più affidabili possiamo menzionare i diretti interessati. Di recente, per esempio, Ludovica Di Gresy ha rilasciato un’intervista all’interno della quale ha rivelato la sua estraneità ai fatti:

“Sono andata a cena fuori con i miei genitori e il mio fratellino alle 19.30, alle 21.30 ero già a casa e da lì non mi sono più mossa. Non ho mai messo piede in quel locale, lo possono confermare le telecamere di casa e lo stesso proprietario della discoteca che conosco. […] Lui è molto dispiaciuto per la situazione e soprattutto è arrabbiato del fatto che siano uscite notizie inventate”.

Non molti giorni fa è stato poi dichiarato che l’Arma dei Carabinieri avrebbe denunciato Fedez tramite una Comunicazione di notizia di reato inviata alla Procura. Il silenzio è stato rotto nelle ultime ore dall’avvocato del rapper, il quale è stato raggiunto dai microfoni de La Vita in Diretta. Nella puntata di oggi, infatti, l’inviata ha potuto ascoltare la rivelazione del legale:

“Non abbiamo ricevuto nessuna notifica dalla Procura e non ci risulta che sia indagato. Ci sono indagini in corso e sono sicuro che si farà chiarezza e tutto sarà spiegato”.

Al momento quindi tutto ciò che possiamo fare è aspettare che la Giustizia faccia il suo corso e tutto si risolva per il meglio. Non sappiamo cosa sia successo esattamente e a svelarlo saranno le indagini ancora in corso, come affermato dall’avvocato di Fedez. Noi ovviamente vi terremo informati con qualsiasi news degna di nota in merito all’intricata vicenda.