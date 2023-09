Chi è Xi Zhao di Bake Off Italia 11? Età e Instagram

NEWS

Andrea Sanna | 8 Settembre 2023

A Bake Off italia 11 nel 2023 arriva Xi Zhao, giovane con la passione per la pasticceria: chi è, età e Instagram

È di origini cinesi, ma è nata in Italia e ha una grande passione per la pasticceria. Conosciamo meglio chi è Xi Zhao di Bake Off Italia 11. Scopriamo insieme la sua età, la vita privata e quali sono i suoi account social, da Instagram a Facebook.

Chi è Xi Zhao

Nome e Cognome: Xi Zhao

Data di nascita: 2001

Luogo di nascita: Mirandola (Modena)

Età: 22 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: cameriera

Fidanzato: informazione non disponibile

Figli: informazione non disponibile

Tatuaggi: Xi non dovrebbe avere tatuaggi

Profilo Instagram: @xi_bakeoff11

Xi Zhao età e biografia

Dov’è nata e quanti anni ha XI Zhao di Bake Off Italia? Andando a sbirciare la sua biografia sappiamo che la ragazza è di origini cinesi, ma è nata nel 2001 a Mirandola in provincia di Modena. L’età è dunque di 22 anni. Oggi Xi vive a Legnano, comune del milanese.

Per quanto riguarda il percorso di studi possiamo dire che l’aspirante pasticciera ha studiato presso la scuola superiore per designer della calzatura.

Se vi state invece chiedendo che mestiere fa oggi Xi Zhao è una cameriera e lavora nel ristorante di sua sorella.

Non abbiamo dati per quel che riguarda invece altezza e peso della giovane.

Vita privata

E della vita privata abbiamo notizie? Nella clip di presentazione Xi Zhao ha spiegato che quando aveva 2 anni, i suoi genitori hanno deciso di fare ritorno in Cina. Qui si sono stabiliti per 12 anni e la concorrente di Bake Off, insieme a suo fratello, hanno avuto modo di conoscere meglio la cultura cinese.

Proprio quando aveva 12 anni la sua famiglia si è trasferita nuovamente nel nostro Paese. Per lei non è stato semplice abituarsi alla lingua e crearsi una cerchia di amici. Per un periodo è stata emarginata dai suoi compagni di scuola e bullizzata. Non si è però demoralizzata e si è data da fare.

Passiamo alla vita sentimentale: Xi Zhao è fidanzata? Non siamo in gradi di dirvi se la ragazza ha o meno un fidanzato.

Dove seguire Xi di Bake Off 11: Instagram e social

Presente su Facebook e Instagram, i fan di Bake Off Italia possono seguire da vicino Xi Zhao.

Sul suo profilo sono diversi gli scatti pubblicati, molti dei quali in cui racconta la sua passione per l’arte, così come per la cucina e pasticceria.

Non mancano poi delle foto in montagna ed evidentemente è appassionata di sci.

Xi Zhao a Bake Off Italia 11

Quando inizia Bake Off Italia? La data scelta per partire con l’edizione numero 11 è l’8 settembre 2023. Tra i 16 partecipanti c’è Xi Zhao, una ragazza dal grande talento.

Nella clip di presentazione la giovane ha svelato com’è nato l’amore per la pasticceria. Si è resa conto durante l’ultimo anno di superiori di voler approfondire quest’arte: “Non sapevo come dirlo ai miei genitori, perché loro mi hanno sempre immaginata in un ufficio da designer”.

Questo l’ha spinta, nonostante ciò, a iscriversi a un corso di pasticceria, dove pare essersi trovata molto bene. Così si è decisa e convinta che quella sarebbe stata la sua strada. Ama particolarmente la realizzazione del dessert al piatto: “Da grande vorrei diventare una pastry chef di fama internazionale. Questo è il mio sogno”.

Spera grazie alla partecipazione a Bake Off Italia di poter far ricredere i suoi genitori, i quali convinti sia una mansione prettamente maschile in Cina pensano che probabilmente non sia la strada giusta per lei. Sarà in grado di fargli cambiare idea?

Il percorso di Xi a Bake Off Italia 11

Infine qui scopriremo quale sarà il percorso di Xi Zhao all’interno di Bake Off Italia 2023. Vedremo se la sua idea di pasticceria riuscirà a convincere i giudici.

1° puntata: (IN AGGIORNAMENTO)