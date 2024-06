In queste ultime ore sui social di Chiara Ferragni e Chiara Biasi sono spuntate delle storie sospette che hanno portato i più a credere che le due influencer abbiano litigato.

Cosa sta accadendo tra Chiara Ferragni e Chiara Biasi

Negli ultimi 6 mesi non si è parlato altro che di Chiara Ferragni. Sappiamo bene che sia a livello professionale che personale l’imprenditrice digitale non ha vissuto momenti semplici e solo di recente sembrerebbe aver voltato pagina. Poco a poco infatti l’influencer sta cercando di rialzarsi e a oggi sta tentando di lasciarsi alle spalle il passato, nonostante il dolore per la fine del matrimonio con Fedez sia ancora fresco.

Nel mentre in queste ore Chiara è partita per la Sicilia per godersi un weekend in relax. La Ferragni ha infatti partecipato al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius e ovviamente i momenti più belli della giornata sono stati testimoniati sui social. In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Tutto è iniziato quando sui profili di Chiara Ferragni e Chiara Biasi sono spuntate delle misteriose storie. A quel punto i più maliziosi hanno insinuato che le due influencer, da anni grandi amiche, abbiano litigato. Naturalmente al momento le dirette interessate non hanno ancora replicato ai gossip sul loro conto. Di conseguenza a oggi i rumor vanno considerati tali.

Nel mentre la Ferragni a breve farà ritorno a Milano dove ad attenderla ci sono i figli Leone e Vittoria. In queste ore intanto è giunta notizia che sarebbe stata proprio l’imprenditrice a chiedere il divorzio a Fedez e sembrerebbe che i due si stiano avviando verso una separazione consensuale. Che dunque questo sia davvero il capitolo finale dei Ferragnez? Non resta che attendere per scoprirlo.