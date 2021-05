1 La borsa da mare di Chiara Ferragni

Periodo intenso questo per Chiara Ferragni. Proprio nella giornata del 7 maggio, l’amatissima imprenditrice digitale ha festeggiato il suo 34esimo compleanno, e per l’occasione ha deciso di trascorrere un weekend in relax con la sua famiglia in Toscana. Come se non bastasse nelle ultime settimane l’influencer, che lo scorso marzo ha dato alla luce la sua secondogenita Vittoria, si sta concentrando a pieno sul lavoro, e recentemente ha lanciato nuove collezioni appartenenti al suo brand.

Dopo aver presentato la prima linea per neonati, che comprende tra le altre cose cuffiette, tutine e mini salopette, Chiara ha anche lanciato sul mercato i suoi nuovi pigiami, che naturalmente in poche ore sono andati a ruba. Lei in persona ha infatti indossato uno dei capi da notte durante i giorni in ospedale subito dopo il parto, e a quel punto numerosi utenti hanno voluto copiare il look della moglie di Fedez.

Adesso come se non bastasse Chiara Ferragni qualche ora fa ha anche lanciato la sua prima borsa da mare, che ha già conquistato il cuore del web. Si tratta di una tote bag trasparente, con i classici loghi dell’occhio sui manici, ed è disponibile in ben tre colori: rosa, verde e azzurro. Ma quanto costa la borsa presentata da Chiara? Il prezzo dell’accessorio da mare, che senza dubbio sarà un vero cult per l’estate, è di 175 euro e si può comprare sul sito ufficiale della Ferragni.

Senza dubbio la borsa da mare lanciata da Chiara andrà a ruba e sarà l’accessorio più In dell’estate. Nel mentre qualche giorno fa abbiamo scoperto un retroscena sulla carriera della Ferragni. L’influencer nel 2013 ha infatti preso parte ad un film. Rivediamo di quale pellicola si tratta.