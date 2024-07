Mentre si trovava al mare a Forte dei Marmi, Chiara Ferragni ha provato a fare un video mentre correva uscendo dall’acqua, quando a un tratto è caduta.

La gaffe di Chiara Ferragni

Sono stati giorni di relax gli ultimi per Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale infatti ha trascorso il weekend in Versilia insieme ai figli Leone e Vittoria e ovviamente questa breve vacanza a Forte dei Marmi è stata testimoniata sui social. Proprio mentre si trovava in spiaggia, l’influencer ha anche lanciato una stoccata a Fedez, tornando sulla fine del matrimonio col rapper. Le parole della Ferragni non sono passate inosservate e in breve hanno fatto il giro del web. In queste ultime ore tuttavia a far sorridere gli utenti è stato anche simpatico video postato proprio da Chiara sui suoi profili.

Mentre si trovava in acqua, l’imprenditrice ha provato a registrare un video mentre correva uscendo dal mare. A un tratto però la Ferragni ha perso l’equilibrio ed è così caduta tra le onde, per poi scoppiare a ridere. La divertente gaffe ha strappato un sorriso a tutti i follower e non sono mancati commenti ironici.

In questi giorni intanto a raccontare un retroscena inedito sul suo rapporto con Chiara Ferragni è stata Giulia De Lellis. Le due infatti hanno smesso di seguirsi sui social e così l’ex corteggiatrice ha rivelato quello che sarebbe accaduto. Tutto sarebbe iniziato quando la De Lellis ha pubblicato tra le sue storie una battuta su Fabio Maria Damato, ex manager della Ferragni. Quest’ultima così, offesa, avrebbe smesso di seguire Giulia, che ha affermato:

“Le scrissi un messaggio in cui le dicevo ‘spero che tu non te la sia presa’. E invece lei se l’era presa e aveva smesso di seguirmi. Io non ho nulla contro di lei. Poi ha iniziato a mettere un po’ di like sciocchi sul mio conto e a quel punto smisi anche io di seguirla”.