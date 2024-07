Dopo la separazione da Fedez, Chiara Ferragni e il rapper hanno deciso di non esporre più a livello mediatico i loro figli. In queste ore però la piccola Vittoria è tornata sui social e ha cantato la celebre Blue degli Eiffel 65.

Chiara Ferragni condivide un tenero video di Vittoria

Sono ormai trascorsi mesi da quando Chiara Ferragni e Fedez si sono ufficialmente separati. Da quel momento se ne sono dette di ogni sull’imprenditrice digitale e sul rapper, che a oggi sono più distanti che mai. I due infatti svolgono vite del tutto differenti e pare che al momento, nonostante in molti stiano ancora sperando in un ritorno di fiamma, non sia possibile una riconciliazione. In queste settimane nel mentre l’influencer ha anche lanciato diverse stoccate al cantante, che ovviamente non sono passate inosservate e hanno fatto discutere il web.

Allo stesso tempo, da quando si sono lasciati, Chiara e Fedez hanno deciso di cambiare la “narrazione” dei loro social, scegliendo di non esporre più i loro figli Leone e Vittoria a livello mediatico. Da quel momento dunque i due piccoli sono letteralmente spariti dalla circolazione, fatta eccezione di pochissime foto o video in cui appaiono di spalle o nei quali si sente solo la loro voce. La decisione, seppur assolutamente comprensibile, non ha però entusiasmato diversi follower dell’imprenditrice e del rapper, che per anni hanno mostrato tutti i momenti più belli dei loro figli, che nel frattempo sono entrati nel cuore del grande pubblico.

Sono nelle ultime ore così Chiara Ferragni ha condiviso sui suoi profili un breve filmato, nel quale si sente proprio la vocina di Vittoria mentre canta Blue, celebre brano degli Eiffel 65. Ovviamente la clip non è passata inosservata e in breve ha fatto il giro del web. Non sono mancati i commenti entusiasti dei fan, che hanno gradito il breve ritorno di Vittoria sui social. Qualcuno ha infatti scritto: “La vocina della Vitto quanto mi era mancata”.

A oggi intanto Chiara e Fedez proseguono per la loro strada e a loro facciamo un enorme in bocca al lupo.