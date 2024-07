Dopo il successo ottenuto con Storie Brevi, oggi Annalisa ha mostrato sui social la coreografia del brano in collaborazione con Tananai.

Annalisa ci mostra la coreografia di Storie Brevi

Non si contano più ormai i successi di Annalisa. Nell’ultimo anno infatti la cantante ha raggiunto numerosi traguardi, confermandosi essere una delle artiste più amate e seguite del momento. Solo qualche settimana fa la Scarrone, che nel mentre ha dato il via al suo tour estivo, ha rilasciato anche il suo nuovo singolo, Storie Brevi, in collaborazione con Tananai. La canzone sta già scalando le classifiche e senza dubbio sarà una delle hit più ascoltate di questa estate. Pochi giorni fa è anche arrivato il video ufficiale del brano, che ha conquistato il pubblico.

Contemporaneamente la cantante ha anche pubblicato la versione spagnola di Sinceramente, pezzo in gara all’ultimo Festival di Sanremo, e si prepara dunque a conquistare il mercato latino. In attesa di scoprire cosa accadrà e come ci stupirà la Scarrone nei prossimi mesi, oggi è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Con un video postato sui suoi social infatti Annalisa ha mostrato la coreografia di Storie Brevi, che sta già facendo impazzire tutti i fan. Il pubblico infatti sta già provando a eseguire il balletto del singolo, che di certo sarà la colonna sonora dell’estate 2024.

Qualche giorno fa nel mentre proprio Tananai ha raccontato come è nata la collaborazione con la Scarrone in Storie Brevi. In merito il cantante ha affermato: “Io ero partito per l’idea di produzione per i fatti miei. Poi il mondo sonoro si rifaceva molto a quella che è la voce di Annalisa e io stimandola e volendo fare un pezzo con lei da un po’, gliel’ho proposto”. A quel punto la cantante ha aggiunto: “Mi ha coinvolto e mi ha fatto sentire un po’ di cose. La prova del 9 c’è stata quando siamo andati insieme in studio a lavorarci. Da lì c’è stata la certezza che quella cosa era giusta, aveva preso la forma giusta ed era forte insieme”.