Chiara Ferragni arriva in Versilia per un weekend da sogno: ecco quanto costa una notte nel suo hotel a 5 stelle

In questi giorni Chiara Ferragni si è concessa una fuga in Versilia con i figli Leone e Vittoria e per l’occasione ha scelto un hotel a 5 stelle. Andiamo a scoprire quanto costa una notte nella struttura in cui ha alloggiato l’influencer.

Chiara Ferragni in vacanza con i figli

Con l’arrivo dell’estate Chiara Ferragni inizia a lasciare sempre più spesso Milano per trascorrere giorni in relax e serenità insieme ai figli Leone e Vittoria, alla famiglia e agli amici. Dopo gli ultimi travagliati mesi e dopo la separazione da Fedez, l’imprenditrice digitale sta cercando di voltare pagina e di lasciarsi alle spalle questo difficile periodo. Solo la scorsa settimana la Ferragni è volata in Sicilia per prendere parte alle nozze di Diletta Leotta. Questo weekend invece Chiara ha scelto un’altra meta per fuggire dal caos estivo milanese: la Versilia.

Da sempre Forte dei Marmi è uno dei posti del cuore dell’influencer e da anni alloggia sempre in un lussuoso hotel a 5 stelle. Parliamo dell’Augustus Hotel & Resort, che in passato oltre alla Ferragni ha ospitato anche lo stesso Fedez, quando i due erano ancora una coppia. La struttura si trova nel centro della città, a pochi passi dal mare.

Ma quanto costa una notte nel bellissimo hotel scelto da Chiara Ferragni per la sua vacanza in Versilia? Andiamo a scoprirlo. Come riporta FanPage, il prezzo per una camera standard parte da 1030 euro a notte. Se invece si vuole optare per una stanza superior o deluxe il costo è rispettivamente di 1130 euro e 1270 euro. Non mancano naturalmente anche le suite. La Junior Suite per due persone, con tanto di balcone, ha un prezzo di 1330 euro a notte.

Insomma pare che per questo weekend la Ferragni non abbia badato a spese. Chiara si è così goduta qualche giorno in relax insieme a Leone e Vittoria, prima di tornare a Milano per concentrarsi sul suo lavoro.