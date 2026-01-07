In queste ore è stato ufficializzato l’arrivo di The Housemaid 2. Dopo il successo del primo capitolo, che in questi giorni sta sbancando i botteghini americani, il film tornerà con un sequel e nel cast ci sarà anche Michele Morrone.

Michele Morrone tornerà in The Housemaid 2

Ormai è ufficiale: The Housemaid 2 si fa! Proprio negli ultimi giorni nelle sale cinematografiche mondiali è uscito il primo capitolo della saga basata sull’omonimo romanzo di Freida McFadden, che ha ottenuto un successo del tutto inaspettato. La pellicola ha infatti sbancato i botteghini americani, al punto da incassare ben 133 milioni di dollari a fronte di un budget di 35 milioni. Il cast, come è noto, vanta un cast d’eccezione, con nomi del calibro di Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Elizabeth Perkins e Michele Morrone.

Il protagonista di 365 Giorni nel film veste i panni di Enzo Accardi e con la sua interpretazione si è confermato essere uno dei volti più amati del momento. Nel mentre, a seguito del successo ottenuto dalla pellicola diretta da Paul Feig e scritta da Rebecca Sonnenshine, in queste ore è arrivata una notizia che sta già facendo discutere.

Visti i numeri registrati al box office, The Housemaid 2 si farà e anche Michele Morrone tornerà nel cast. Ma di cosa parlerà il secondo capitolo della trilogia?

Chi ha letto il romanzo, sa bene che Millie continua a lavorare come governante per potersi permettere gli studi. Il suo nuovo datore di lavoro, Douglas Garrick, attira però i suoi sospetti. La moglie dell’uomo, Wendy, non esce infatti mai dalla sua stanza e la situazione si farà sempre più oscura.

Attualmente non chiaro quando il sequel vedrà la luce sul grande schermo ma di certo nei mesi a venire ne sapremo di più in merito.

