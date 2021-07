La fake news su Chiara Ferragni: parla Fedez

Imen Jane, influencer economista che già lo scorso hanno ha scatenato una bufera sui social, è tornata a far parlare di sé. Nel 2020 Dagospia l’aveva accusata di non avere una laurea all’Università Bicocca come da lei dichiarato. Tutto ciò si è dimostrato vero in seguito. Fatto sta che questa volta a far parlare di lei sono stati dei modi poco carini usati nei confronti di una commessa, la cui colpa sarebbe stata quella di non conoscere la storia del negozio dove lavora. Ma cosa c’entra Chiara Ferragni in questa storia?

Prima di passare al punto centrale bisogna ricordare cos’è accaduto. Ovvero, Imen e Francesca Mapelli hanno raccontato l’accaduto su Instagram, come riporta anche Il Mattino: “Qui mentre Francesca Mapelli racconta al proprietario del lido come ci sia rimasta male oggi quando una commessa non le ha saputo raccontare la storia del negozio. La ragazza ha risposto dicendo di non essere pagata abbastanza per informarsi. A quel punto Mape le ha detto che se si fosse informata abbastanza avrebbe potuto avere l’occasione di essere pagata tre volte tanto come guida turistica“.

La Mapelli, allora, ha anche aggiunto: “Invece di tre euro all’ora te ne prendi trenta a fare la guida per Palermo a noi milanesi rompic****oni“. Fatto sta che la polemica ha coinvolto anche Chiara Ferragni solo perché conosce ed è amica di una delle due. L’accusa, del tutto falsa, sarebbe quella di aver chiesto a Trash Italiano di levare il video di Imen Jane perché la Mapelli è una delle sue migliori amiche. Fedez è intervenuto spiegando la situazione e negando tutto quanto.

In sostanza c’è una polemica in essere che riguarda due ragazze che sono andate a Palermo a fare una grandissima figura di m***a. E mia moglie sta rientrando in questa polemica perché conosce ed è amica di una di queste due persone. E perché ci ha lavorato in passato. Come se le stron**te che fanno gli altri dovessero ricadere sulle tue spalle per osmosi perché ci sei amico. E da questa cosa qua è nata una teoria del complotto secondo cui mia moglie avrebbe fatto bloccare degli articoli che riguardano questa vicenda qua. Io capisco il clima da caccia alle streghe, ma così mi sembra eccessivo. Soprattutto, se dovete inventarvi delle stron**te, un minimo di fondamento.

Smentito qualsiasi coinvolgimento di Chiara Ferragni, continuate a seguirci per altre news.

