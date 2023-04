NEWS

Vincenzo Chianese | 25 Aprile 2023

Parla Luca Vezil

Senza dubbio uno degli influencer più amati e seguiti di sempre è Luca Vezil. Come sappiamo per circa 9 anni il conduttore di Are You The One Italia (in onda su Paramount+) è stato il fidanzato di Valentina Ferragni, e solo da qualche mese i due hanno annunciato la fine della loro storia d’amore, sulla quale si è a lungo discusso. In queste ore però proprio Luca è tornato al centro dell’attenzione mediatica, per via di una lunga intervista rilasciata a Il Corriere della Sera. Nel corso della chiacchierata Vezil non ha potuto fare a meno di parlare della famiglia Ferragnez, che lui definisce “un’accademia”. Queste le sue dichiarazioni in merito:

Vengo da una scuola molto rodata, quella della famiglia Ferragni. Forse più che una scuola è un’accademia, per certi versi anche piuttosto militaresca: sanno bene dove spingersi e dove invece non è il caso. Sui social c’è la tendenza ad appropriarsi degli argomenti di cui tutti parlano, ecco io ho capito che non si fa. Parlo solo di quello in cui credo.

E ancora Luca Vezil afferma:

“C’è sempre stato chi mi diceva che ero solo il fidanzato di… o il fidanzato della sorella di… o anche il fidanzato della sorella della moglie di… e via così, fino alla quinta generazione. In realtà io e Valentina ci siamo fidanzati quando Chiara stava iniziando a usare i social e io, confesso, non sapevo proprio chi fosse. Sono stato io a convincere Vale a usare i social: lei era un po’ restia perché lo faceva già sua sorella. Aveva 20 anni, io 21 e con molta leggerezza abbiamo iniziato a pubblicare”.

Ma non è finita qui. Luca Vezil infatti ha rivelato anche un retroscena inedito. Pare infatti che all’influencer sia stata offerta una cospicua somma di denaro per parlare della fine della sua storia con Valentina Ferragni. Tuttavia il conduttore ha raccontato di aver rifiutato, volendo tutelare la sua ex compagna, con la quale ha ancora oggi un ottimo rapporto: “Mi è stato offerto parecchio per raccontare la fine della mia storia: non lo farò mai”.

Infine Luca, parlando del suo lavoro sui social aggiunge:

“Il talento è raccontarsi in modo onesto, poi certamente il fatto di essere stato a lungo nella famiglia più mediatica d’Italia ha avuto un peso, non ha senso negare. Solo durante il matrimonio di Chiara e Fedez hanno iniziato a seguirmi 300mila persone in più”.