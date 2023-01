NEWS

Vincenzo Chianese | 18 Gennaio 2023

Chiara Ferragni Sanremo 2023

L’alloggio di Chiara Ferragni a Sanremo

Tra sole tre settimane parte ufficialmente il Festival di Sanremo 2023 e tanta è l’attesa di scoprire cosa accadrà quest’anno. Ad affiancare Amadeus nelle vesti di co-conduttrice come sappiamo ci sarà anche Chiara Ferragni, che salirà sul palco dell’Ariston nel corso della prima e della quinta serata della kermesse musicale. L’imprenditrice digitale, che nel mentre ha fatto sapere di aver devoluto in beneficenza l’intero cachet, si sta così preparando al meglio per affrontare questa sfida, e di certo non mancheranno tante emozioni e qualche colpo di scena.

Poco fa nel mentre Dagospia ha rivelato in esclusiva dove alloggerà Chiara Ferragni durante la sua permanenza a Sanremo. Stando a quanto si legge, pare che l’influencer vivrà per una settimana in una delle ville esclusive sulle colline della città, insieme all’intera famiglia. Al fianco di Chiara ci saranno infatti Fedez, i figli Leone e Vittoria, le sue sorelle Valentina e Francesca e anche sua mamma Marina. Questo quanto riporta il portale:

“Tutti parlano di Chiara Ferragni. L’imprenditrice digitale prepara il suo sbarco in Riviera con l’intera famiglia, Fedez sarà infatti sul palco della nave Costa Smeralda. Alloggeranno in una bellissima villa sulle colline di Sanremo, una soluzione simile a quella adottata dal rapper nel 2020. Con loro dovrebbero esserci anche i figli Leone e Vittoria, ma anche le sorelle e la mamma di Chiara Ferragni. Come svelato da Dagospia, i Ferragnez saranno seguiti (non in tutti gli spazi) anche dalle telecamere di Amazon che rilascerà la seconda stagione della docuserie a marzo”.

Non resta dunque che attendere per scoprire come ci stupirà Chiara Ferragni sul palco del Festival di Sanremo 2023, ma senza dubbio le aspettative non verranno deluse. Nel mentre continuate a seguirci, perché nei giorni a venire arriveranno tante news sulla kermesse musicale, che ricordiamo andrà in onda dal 7 all’11 febbraio.