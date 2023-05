NEWS

Vincenzo Chianese | 9 Maggio 2023

Chiara Ferragni

Grande emozione per Chiara Ferragni e le sue sorelle

Grande emozione in queste ore per Chiara Ferragni. Francesca, sorella dell’imprenditrice digitale, come in molti sapranno, a breve sposerà il suo storico compagno Riccardo Nicoletti, e la coppia solo pochi mesi fa ha dato alla luce il suo primo figlio, Edoardo. Attualmente dunque sono in corso gli ultimi preparativi del grande giorno di Francesca e Riccardo, e stando alle prime indiscrezioni la cerimonia dovrebbe svolgersi il prossimo settembre. La sposa nel mentre ha rivelato di aver già scelto l’abito, ma naturalmente al momento non ha dato alcuna informazione sul vestito scelto per il suo matrimonio.

Questa mattina però Francesca si è recata all’atelier per l’ultima prova dell’abito e al suo fianco ci sono state, oltre che a qualche amica, anche le sorelle Chiara e Valentina. Il momento è stato testimoniato sui social, e non è mancato un annuncio che sa già facendo discutere il web.

Chiara e Valentina Ferragni saranno infatti le damigelle di Francesca in occasione del suo matrimonio, e proprio la più piccola delle tre sorelle ha scritto su Instagram: “Oggi prova finale dell’abito da damigella per il matrimonio di Francesca. Io e Chiara saremo le damigelle e oggi ci siamo viste tutte e tre assieme con i nostri rispettivi abiti. Che emozione”. Grande gioia dunque per le Ferragni, che hanno condiviso questo momento così speciale con tutti i follower.

Nelle prossime settimane nel mentre arriveranno altri dettagli sul matrimonio di Francesca e Riccardo, che è già attesissimo. Senza dubbio infatti le nozze saranno un vero evento, e di certo non mancheranno tante emozioni. Chiara e Fedez nel frattempo si stanno preparando al lancio della seconda stagione di The Ferragnez La Serie, al cui interno apparirà naturalmente l’intera famiglia al gran completo. Ma come ci stupirà stavolta la coppia? Lo scopriremo il prossimo 18 maggio.