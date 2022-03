1 Francesca Ferragni si sposa!

Momento importante questo per Francesca Ferragni. Come sappiamo solo pochi mesi fa la sorella di Chiara ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio, concepito dall’amore col suo storico fidanzato Riccardo Nicoletti. I due sono uniti da ben 10 anni, e finalmente adesso stanno per allargare la famiglia. Attualmente la dentista è alla 24esima settimana di gravidanza e per l’inizio dell’estate dovrebbe dare alla luce il bambino, di cui attualmente non conosciamo ancora il nome.

Nel mentre solo nella giornata di ieri Francesca ha festeggiato il suo 33esimo compleanno, e per l’occasione tutta la famiglia Ferragnez ha deciso di trascorrere il weekend nelle prossimità del Lago di Garda. In serata così si è svolto anche un party per la dentista, che si è concluso con una magica sorpresa.

Inaspettatamente infatti Riccardo Nicoletti ha fatto una bellissima proposta di matrimonio a Francesca Ferragni, che nel mentre è apparsa emozionata e commossa. La sorella di Chiara dunque si sposa, ma attualmente non è ancora ben chiaro quando e dove si celebreranno le nozze. Con ogni probabilità però la coppia attenderà prima la nascita del bambino, per poi unirsi in matrimonio. Poco fa così i due hanno anche postato sui social alcuni scatti del momento e naturalmente il post è stato preso d’assalto dai fan.

Nel mentre sui social sono già arrivati i commenti entusiasti di Chiara e di Valentina, che hanno assistito, così come il resto della famiglia, alla proposta che Riccardo ha fatto a Francesca. Non resta che fare dunque tantissimi auguri a questa bellissima coppia, che senza dubbio nei prossimi mesi ci regalerà tante emozioni. Nel mentre solo qualche giorno fa a far discutere il web è stato Fedez. Rivediamo cosa è accaduto.