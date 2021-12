Chi è Francesca Ferragni? Età, altezza, fidanzato e Instagram

Conosciamo insieme chi è Francesca, sorella di Chiara Ferragni. Ecco alcune informazioni che la riguardano come l’età, l’altezza, la vita privata e fidanzato, carriera e lavoro e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Francesca Ferragni

Nome e Cognome: Francesca Ferragni

Data di nascita: 12 marzo 1989

Luogo di nascita: Cremona

Età: 32 anni

Altezza: 1 metro e 75 centimetri

Peso: 62 kg

Segno zodiacale: Pesci

Professione: Dentista

Fidanzato: Francesca è fidanzata con Riccardo Nicoletti.

Figli: Francesca non ha figli

Tatuaggi: Francesca ha alcuni tatuaggi sul suo corpo, tra cui una stella sulla spalla.

Profilo Instagram: @fraferragni

Francesca Ferragni età e biografia

Ecco alcune notizie sulla biografia della sorella di Chiara Ferragni. Dove e quando è nata Francesca Ferragni? Nata da Marco Ferragni (dentista) e Marina Di Guardo (scrittrice), la ragazza è originaria di Cremona il 12 marzo 1989, sotto il segno dei pesci. La sua età dunque è di 32 anni.

Di Francesca conosciamo anche altezza e peso, rispettivamente di 1 metro e 75 centimetri e 62 kg.

Se vi state chiedendo chi è la più grande delle sorelle Ferragni, possiamo dirvi che l’ordine giusto è Chiara (nata nel 1987), Francesca (è del 1989) e Valentina (nata nel 1992). Tutte e tre le sorelle hanno un rapporto meraviglioso e non mancano occasione di manifestarlo anche sui social.

Per quanto riguarda il percorso di studi, invece, sappiamo che Francesca Ferragni ha frequentato la scuola superiore Daniele Manin di Cremona, dove ha conseguito il diploma. A seguire si è iscritta all’Università Bocconi di Milano dove ha conseguito la Laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentale.

Vediamo ora qualcosa a proposito della vita privata di Francesca Ferragni…

Vita privata

In molti si chiedono anche dove vive Francesca Ferragni? La sorella di Chiara convive a Milano con il suo fidanzato Riccardo Nicoletti, che nella vita fa musicista. Da circa 10 anni fanno coppia fissa.

Francesca e Riccardo non sono ancora sposati e non hanno figli, ma non è escluso che possano fare il grande passo molto presto, visti i tanti anni in cui stanno insieme.

Dai social la coppia si mostra sempre molto affiatata. Condividono molte passioni. Tra cui i viaggi, i libri, ma anche l’amore per la natura e gli animali. Hanno una cagnolina di nome Gabri (diminutivo di Gabriella), a cui hanno anche aperto una pagina Instagram che curano personalmente.



Qualcuno si chiede anche l’età del fidanzato di Francesca Ferragni. Da quel che sappiamo Riccardo il 17 settembre ha festeggiato 40 anni!

Queste sono le poche informazioni sulla vita privata di Francesca Ferragni. Non si conosce tantissimo di lei.

Dove seguire Francesca Ferragni: Instagram e social

C’è la possibilità, per chi avesse piacere, di seguire Francesca Ferragni sui social. La sorella di Chiara ha un profilo Instagram molto seguito. Conta infatti oltre 1 milione di follower.

Sul suo account Instagram sono presenti scatti tra selfie e vari ADV. Francesca cura in modo piuttosto dettagliato e maniacale il suo account ufficiale con tantissime belle foto. Tra le immagini che troviamo compaiono anche quelle insieme al fidanzato Riccardo Nicoletti, così come la loro cagnolina Gabri.

Oltretutto non mancano foto insieme alla sua famiglia, da Chiara e Fedez ai nipotini Leone e Vittoria, a cui è davvero legatissima.

Carriera

A differenza delle sorelle Chiara e Valentina, la carriera lavorativa di Francesca Ferragni è incentrata su altro. Se vi state chiedendo quale sia il suo lavoro, ve lo sveliamo noi Francesca ha deciso di seguire le orme di suo padre Marco.

Dopo tanti sacrifici, studio e impegno, Francesca Ferragni ha raggiunto i suoi obiettivi e oggi è una dentista affermata e lavora nello studio di suo padre.

A proposito di questo, c’è chi si domanda che lavoro fa il fidanzato di Francesca Ferragni? Come scritto in precedenza Riccardo è un musicista.

Francesca Ferragni in The Ferragnez – La Serie

Anche Francesca Ferragni, ovviamente, è presente il The Ferragnez – La Serie, dedicata alla vita di sua sorella Chiara Ferragni e suo cognato Fedez.

Lo show ha come data d’uscita giovedì 9 dicembre su Amazon Prime Video, quando verranno trasmessi i primi episodi (8 in totale). Nella serie verranno raccontati i momenti migliori della vita privata e professionale di Chiara e Federico, così come le varie vicende familiari.

Ed è proprio qui che entrano in scena Francesca Ferragni e tutti gli altri membri della famiglia. Ad apparire all’interno della serie, infatti, anche il suo compagno Riccardo Nicoletti, la sorella minore Valentina e il fidanzato Luca Vezil. Ma ancora la mamma Marina Di Guardo, così come i cari di Fedez.

L’appuntamento dunque è previsto per il 9 dicembre 2021 con The Ferragnez – La Serie!

