A seguito del trambusto mediatico esploso in questi giorni, Chiara Ferragni invia una diffida a Fabrizio Corona: lui non ci sta e replica sui social. Ecco cosa è accaduto e le sue dichiarazioni.

Chiara Ferragni diffida Corona

Sappiamo tutti che negli ultimi giorni Fabrizio Corona ha fatto una serie di rivelazioni sulla vita privata di Fedez e Chiara Ferragni, che sono finiti al centro di un bufera mediatica. L’ex re dei paparazzi ha infatti portato alla luce alcuni tradimenti del rapper alla sua ex moglie, che nel mentre è intervenuta per confermare i pettegolezzi. Poco dopo però Corona ha rotto nuovamente il silenzio e ha accusato l’imprenditrice digitale di aver avuto a sua volta una relazione extraconiugale con Achille Lauro. Ma non è ancora finita.

Fabrizio ha infatti annunciato che il prossimo 10 febbraio rilascerà un nuovo episodio di Falsissimo, in cui rivelerà chi sarebbe il vero presunto amore di Chiara Ferragni. Tuttavia in queste ore è accaduto qualcosa di inaspettato. Con un post sui social, Corona ha fatto sapere di aver ricevuto una diffida dall’influencer, che lo ha invitato a non violare ulteriormente la sua privacy e a bloccare l’uscita dell’episodio. Non è tardata ad arrivare ovviamente la replica dell’ex paparazzo, che sul suo profilo si è scagliato contro la Ferragni, affermando:

“Per pretendere tutela alla propria privacy, bisogna prima averla, una privacy. La Ferragni ha messo in piazza tutta la sua vita privata, comprese le ecografie dei suoi figli. Ora si risente perché viene raccontata la verità? Non saranno né le diffide né eventuali azioni giudiziarie a fermarci. Nessuno ci può censurare”.

Pare dunque che al momento Fabrizio Corona non sia intenzionato a bloccare l’episodio di Falsissimo incentrato su Chiara Ferragni. Il web naturalmente si chiede già cosa potrebbe emergere stavolta e in tanti hanno già fatto partire il conto alla rovescia per il 10 febbraio.