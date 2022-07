Gli outifit di Chiara Ferragni e Giorgia Soleri al ristorante fanno discutere

Nuovo attacco a Chiara Ferragni e Giorgia Soleri da parte dei social. Cosa hanno combinato le due famosissime donne per scatenare l’ira di alcuni utenti? In pratica la colpa di tutto è nei loro outfit. Ma non i look in sé, ma la scelta di indossare certe cose (o meglio non indossarne altre) al ristorante.

In pratica c’è chi ha avuto molto da ridere su due foto della moglie di Fedez e della fidanzata di Damiano David pubblicate proprio da loro sui propri profili Instagram. Per quanto riguarda Chiara, si tratta dello scatto in cui indossava quel particolare top nero a foglia di fico. Mentre per Giorgia nel mirino è finita la foto in cui ha solo un reggisieno in pizzo imbottito senza la maglia sopra per il troppo caldo. Entrambe sono sedute ad un tavolo di un ristorante.

Ecco, non è il capo di abbigliamento ad infastidire chi commenta, ma l’essere in reggiseno al tavolo di un ristorante. Per l’utente che ha posto l’attenzione sul misfatto, si tratterebbe di una mancanza di rispetto nei confronti del luogo in cui ci si trova e delle altre persone sedute nei tavoli accanto.

A me non interessa se ti chiami #GiorgiaSoleri o #ChiaraFerragni, se ti presenti vestita così ad un ristorante non stai combattendo il patriarcato, sei solo una cafoncella.



Fine. pic.twitter.com/fqEGinDCeB — Anna Bolena 🇺🇦 (@Anna_Bolena_) June 30, 2022

Tanti utenti si sono trovati d’accordo, dicendo che non è opportuno un outfit del genere nemmeno al mare. E a tal proposito hanno fatto notare che anche nelle zone di mare, nei ristorante degli stabilimenti si richiede di indossare qualcosa sopra al costume.

Ma c’è anche chi ha difeso Chiara Ferragni e Giorgia Soleri facendo notare che quando si tratta di loro scatta sempre la polemica. Inoltre c’è chi ha detto che, se al loro posto ci fossero stati due uomini, non sarebbe stato alzato tutto questo polverone. E sarebbe risultato anche tutto normale.

E voi da che parte state?

