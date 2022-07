Luca Daffrè risponde a Lory Del Santo

Continuano le diatribe a distanza tra alcuni naufraghi. Luca Daffrè non ha potuto proprio fare a meno di rispondere alla sua ‘nemica giurata’ de L’Isola dei Famosi, Lory Del Santo. La regista in un’intervista rilasciata a Novella 2000 non ci era andata tanto per il sottile. Alle parole di Luca (il quale aveva detto di stare meglio senza di lei in Honduras) aveva risposto per le rime.

Lory Del Santo tra le pagine del nostro settimanale ha detto che la sua vita senza Luca Daffrè è sicuramente migliore, per poi definirlo “il più viscido e venduto”. Secondo lei, infatti, il modello avrebbe trasformato un complimento fisico fatto dalla compagna d’avventura in altro: “Ha detto che volevo comprarlo e non farmi votare”. Un’accusa che l’attrice ha trovato davvero fuori luogo: “(..) fa il processo alle intenzioni su ogni frase che uno dice”.

Sempre Lory ha anche detto di trovare “patetico e deprimente” parlare con Luca Daffrè: “(…) Un azzeccagarbugli di periferia, pessimo. Era soprannominato ‘ciupa ciupa’ ossia lecca lecca, perché adulava Vaporidis per essere accettato dal loro gruppo”.

Ora che Luca Daffrè è tornato in Italia ha avuto modo di leggere anche le cose dette dai suoi ex “colleghi” di Isola e non ha mancato l’occasione di rispondere a Lory Del Santo. In riferimento alle parole della showgirl ha dichiarato a Fanpage.it che, a suo parere, è la persona più falsa del reality. Per poi aggiungere ancora:

“(…) Quando sono entrato mi elogiava in modo ossessivo, pensava che comprandomi io potessi salvarla o evitarle le nomination, poi mi ha preso di mira, mi ha dato del viscido sulla base del nulla. Diceva che ero il burattino di Nicolas ma lui mi ha insegnato tantissime cose, è nato un rapporto. È vero che ho trasgredito una regola, ma in quella occasione ho tirato fuori il mio lato umano, mi è venuto spontaneo dare un pezzo di pizza a Nicolas e Carmen e tutti hanno apprezzato il gesto”.

Ha detto l’ex di Uomini e Donne e Temptation Island. Ci sarà la contro replica da parte di Lory Del Santo dopo le affermazioni di Luca Daffrè?

Novella 2000 © riproduzione riservata.