Il presunto flirt di Chiara Ferragni torna a far discutere. Ora l’ex opinionista di Uomini e Donne, Karina Cascella si è scagliata contro l’imprenditrice digitale.

Chiara Ferragni, la critica di Karina Cascella

Si torna a parlare della vita privata di Chiara Ferragni. Dopo la presunta frecciatina da parte di Fedez nei suoi confronti in queste ultime ore, ora è un’ex protagonista e volto di Uomini e Donne a dire la sua e commentare i recenti pettegolezzi sull’imprenditrice digitale. Ma partiamo per ordine.

Come noto infatti recentemente si è detto che Chiara Ferragni avrebbe una frequentazione con il manager Silvio Campara, il quale sembrerebbe essere sposato ma in crisi. Proprio secondo i gossip lanciati da Gabriele Parpiglia, mentre l’imprenditrice si trovava a Capri avrebbe mostrato la foto scambiate con Silvio ad alcuni amici e si sarebbe lasciata scappare la frase: “Lui me lo prendo“.

A questo si aggiungono altre indiscrezioni, secondo cui pare Chiara Ferragni avrebbe manifestato il suo interesse nei confronti del manager, che avrebbero generato caos nella vita privata di entrambi e annullato momentaneamente un viaggio in programma. La vicenda ormai è commentatissima e anche Karina Cascella ha avuto da ridire.

A quanto pare il fatto che Chiara Ferragni avrebbe pronunciato la frase “lui me lo prendo”, ha suscitato la reazione di Karina Cascella, sempre molto attenta ai gossip del momento. L’ex di Uomini e Donne ha commentato la faccenda con una storia su Instagram, in cui la scritto:

“Premesso che le persone non si ‘rubano’ e che la decisione è sempre della persona se lasciare o meno l’altro…E’ davvero triste che una donna di 37 anni con due bambini piccoli dica di un padre di famiglia sposato con altrettanti due bimbi piccini: “io me lo prendo”.

E ancora a proposito di questo Karina Cascella ha aggiunto su Instagram delle altre parole. Si è detta solidale con quella che pare sia la moglie di Silvio Campara, per poi aggiungere dell’altro su Chiara Ferragni. Queste le sue parole: “Mi metto nei panni della moglie. Non oso immaginare. Al di là magari dei problemi che potevano esserci nella loro coppia, come debba sentirsi ora. Perché oltretutto è spiattellato tutto nel dettaglio ovunque e quindi oltre il danno anche la beffa. Chiara ha proprio deciso di eclissarsi per sempre devo dedurre…”

La storia Instagram di Karina Cascella su Chiara Ferragni

Al momento Chiara così come Silvio Campara non sono intervenuti direttamente. Nessuno dei due ha dato la propria versione dei fatti circa i gossip che li vedono protagonista. Nel caso volessero però fare una rettifica e intervenire, Novella2000.it è ben disposta ad ascoltarli.