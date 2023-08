NEWS

Andrea Sanna | 17 Agosto 2023

Chiara Ferragni Fedez

La polemica su Chiara Ferragni e Fedez

Dopo aver trascorso delle vacanze in Italia, Fedez e Chiara Ferragni insieme ai figli Leone e Vittoria, sono volati a Ibiza. La coppia è finita nuovamente al centro di una polemica, ma come mai questa volta? Vi diciamo solo che c’entrano il bodyguard e la tata! Ma andiamo per ordine.

Sui social non mancano post e storie, ma Whoopsee ha pizzicato i Ferragnez raggiungere la spiaggia per trascorrere una giornata al mare. Insieme a loro anche i parenti. Nel video spunta anche Valentina (fresca di relazione con Matteo Napoletano), sorella dell’imprenditrice digitale. A tenere la mano dell’influencer è il piccolo Leone mentre la sua sorellina Vittoria è in braccio al rapper.

Dalle immagini vediamo come Chiara Ferragni e Fedez amano rilassarsi tra un buon libro (lei) e una partita a carte (lui con la cognata). Leggendo queste righe vi chiederete allora: che c’è di strano e perché tutte queste critiche? Sotto al post condiviso dal portale web, gli utenti hanno notato che i Ferragnez avevano al loro seguito il bodyguard e la tata e che proprio a quest’ultima avrebbero poi lasciato i bambini.

Da qui apriti cielo! Il web non ha perso occasione di scatenarsi contro Chiara Ferragni e Fedez e gli attacchi contro la coppia sono davvero tantissimi! Tra commenti ironici come “Tate, fotografi, bodyguard, gente che porta borse e salviette. Mancava quello che reggeva il libro e girava le pagine….che fatica”. Qualcun altro ha sbottato ancora: “E i bambini chi li guarda ?? Le baby sitter. Poi si fanno le foto x far vedere che ci stanno insieme”.

Non tutti però la pensano in questo modo e c’è anche il rovescio della medaglia che, invece, prende le parti di Chiara Ferragni e Fedez. Una ragazza, a supporto dei Ferragnez, ha scritto infatti: “Ma che commenti tristi! ‘Servi’, ‘schiavi’, ma che parole sono??? Le persone che hanno scelto di fare determinati lavori, come domestici, tate ecc sono sempre e in ogni modo da rispettare! Onore a chi ha voglia di lavorare!”.

Nonostante ciò le polemiche però non si placano!