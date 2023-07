NEWS

Vincenzo Chianese | 28 Luglio 2023

Chiara Ferragni Fedez

Chiara Ferragni e Fedez accusati di essere separati in casa: l’imprenditrice digitale non ci sta e sbotta sui social

Chiara Ferragni risponde alle accuse del web

In questi mesi si a è lungo discusso di Chiara Ferragni e Fedez. Le malelingue del web infatti più volte hanno parlato di una presunta crisi tra l’imprenditrice digitale e il rapper, scoppiata, secondo teorie infondate, dopo il Festival di Sanremo. Per settimane così in rete sono emerse ogni tipo di indiscrezioni sui Ferragnez, che secondo i più sarebbero stati addirittura vicini alla separazione. Naturalmente le cose non stavano in alcun modo così, e poco a poco sia Chiara che Federico hanno smentito i pettegolezzi, mostrandosi sui social più uniti, affiatati e innamorati che mai. Tuttavia negli ultimi giorni qualcosa ha riportato la coppia al centro dell’attenzione.

Come abbiamo visto infatti, Chiara si è concessa prima una breve vacanza con le sue sorelle in Grecia, in occasione dell’addio al nubilato di Francesca, e in seguito una settimana in relax in Sicilia. Fedez nel mentre è rimasto con i figli Leone e Vittoria e il cantante e l’influencer dunque sono rimasti lontani per diversi giorni.

A quel punto i più maliziosi del web hanno iniziato a parlare di una nuova presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, e solo nelle ultime ore un’utente su Instagram ha accusato la coppia di essere separata in casa. L’imprenditrice digitale però, stufa di questo becero gossip, ha letteralmente sbottato, e ha così replicato smentendo una volta per tutte le indiscrezioni sul suo conto. Queste le sue dichiarazioni: “No, e piantatela con ste cavolate”.

Nessuna crisi dunque tra Chiara e Federico. Tutto infatti prosegue a meraviglia tra la Ferragni e Lucia, che continuano a essere una delle coppie più belle e amate del mondo dello spettacolo. A settembre intanto arriverà su Prime Video l’episodio speciale di The Ferragnez La Serie, incentrato su Sanremo, e di certo le aspettative non verranno deluse.