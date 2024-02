NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Febbraio 2024

A seguito della rottura, in queste ore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è spuntato un ex tronista di Uomini e Donne

Da giorni ormai Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono tornati al centro dell’attenzione mediatica. Adesso tra i due spunta un ex tronista di Uomini e Donne e l’ex Vippone pubblica alcune chat private.

Nuovo drama tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro

Nuovo giorno, nuovo capitolo della saga Oriele. Nell’ultimo anno, come tutti sappiamo, la turbolenta storia d’amore tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro ha fatto a lungo discutere e i ripetuti tira e molla a un tratto non hanno più stupito il web. Sembrerebbe tuttavia che stavolta la relazione tra i due ex Vipponi sia giunta al termine, al punto che l’influencer e l’ex tronista sono arrivati a querelarsi a vicenda. Ciò nonostante nelle ultime ore Oriana e Daniele hanno continuato a lanciarsi provocazioni e frecciatine social e in molti si chiedono cosa accadrà tra i due.

Adesso però è accaduto dell’altro che non è passato inosservato e che coinvolge anche una terza persona. Di chi parliamo? Un altro celebre tronista di Uomini e Donne: Oscar Branzani. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo. Chi segue la Marzoli, sa bene che da circa un anno l’ex Vippona collabora con Sonten, il brand di costumi di Branzani. L’influencer così in questi giorni è volata a Napoli per motivi lavorativi e i due si sono riuniti.

Dopo l’incontro con Oriana Marzoli però, proprio Oscar ha tolto il follow a Daniele Dal Moro su Instagram e così è arrivata la reazione dell’ex Vippone. Quest’ultimo infatti ha pubblicato sui social una chat privata avuta con Branzani, nella quale si legge: “Mi togli il segui per quale motivo? Alla fine ti sei rivelato un co**ione e un verme senza pa**e”. Ma non solo. Daniele ha anche promesso che presto rivelerà una serie di aneddoti, probabilmente riguardanti Oscar.

Ma non è finita. A seguito della polemica a intervenire è stato anche lo stesso Branzani, che ha precisato di aver tolto il segui a Dal Moro giorni prima, dopo che l’ex Vippone ha svelato di aver querelato Oriana. Ma cosa accadrà dunque nei prossimi giorni tra gli Oriele? Non resta che attendere per scoprirlo.