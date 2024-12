In queste ore Chiara Ferragni ha condiviso sui suoi social uno screen di un particolare messaggio, che sembrerebbe essere una nuova frecciata all’ex marito Fedez.

Il post di Chiara Ferragni

In queste settimane si sta molto parlando di Chiara Ferragni. Dopo la fine del matrimonio con Fedez infatti l’imprenditrice digitale ha cercato poco a poco di rimettersi in piedi e col passare del tempo è riuscita a voltare pagina. A oggi dunque pare che l’influencer abbia un nuovo amore e che abbia ritrovato la serenità e la felicità. Nonostante a oggi la Ferragni non abbia ancora ufficializzato questo legame, sembrerebbe che tutto stia procedendo a gonfie vele e che il passato sia destinato a rimanere tale.

La scorsa settimana come se non bastasse è giunta notizia che il Tribunale di Milano ha ufficializzato la sentenza di separazione da Federico e nei prossimi mesi arriverà anche il divorzio. Il sipario sull’ex coppia social più famosa di sempre sta dunque per calare in maniera definitiva, nonostante in molti sperassero in un ritorno di fiamma. In attesa di scoprire cosa succederà, in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha prontamente attirato l’attenzione del web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Tutto è iniziato quando Chiara Ferragni ha condiviso sui suoi social uno strano messaggio, che secondo i più maliziosi sarebbe una vera frecciata al suo ex marito Fedez. Nel post si legge infatti: “Ricordati di desiderare qualcuno che ti custodisca”. Per molti utenti dunque il riferimento sarebbe proprio al rapper, con cui le cose non sono terminate nel migliore dei modi.

A oggi intanto Chiara si sta concentrando a pieno sui suoi figli Leone e Vittoria e sulla sua carriera. In più la Ferragni si sta anche godendo la sua nuova relazione e di certo pare aver ritrovato la serenità dopo mesi trascorsi al centro della tormenta.