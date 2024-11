Nel podcast di Alessandro Cattelan Selvaggia Lucarelli ha parlato anche di Ballando con le stelle e ha rivelato chi per lei è stato il concorrente più antipatico del programma. Si tratta dell’attrice Vittoria Schisano che ha replicato con un post su Twitter.

Le parole di Selvaggia Lucarelli e la replica di Vittoria Schisano

Di recente Selvaggia Lucarelli è stata ospite di Alessandro Cattelan nel suo podcast. Qui ha parlato di tante situazioni della sua vita, dalle denunce con Fedez a il suo ruolo a Ballando con le stelle. E proprio del programma ha ripercorso un po’ il suo perido da giurata e delle dinamiche che ci sono state in tutti questi anni.

A tal proposito, ha definito Vittoria Schisano come una “concorrente veramente antipatica“, più di tutti quelli incontrati durante le altre edizioni del programma. Poi ha spiegato i motivi di questo commento: “Sapeva che arrivava lì e voleva proprio litigare. Quindi io dalla prima all’ultima puntata le ho sempre dato 6, a volte 7, ‘brava, hai ballato bene…’. Quando do i sei o i cinque sto cercando di far sparire il concorrente, quella è la tattica, quando mi stanno proprio antipatici per qualsiasi ragione. Lo zero e l’uno portano attenzione e la gente da casa lo vorrà invece difendere”.

Vittoria Schisano è stata concorrente di Ballando con le stelle nel 2020, nel corso della quindicesima edizione, in coppia con il ballerino Marco De Angelis. Quell’anno vinse Gilles Rocca con Lucrezia Lando. Sapute le parole di Selvaggia Lucarelli, la Schisano ha voluto replicare e lo ha fatto con un posto sul suo profilo Twitter.

Vittoria ha così scritto: “Da qualche parte ho letto che ognuno di noi ha racchiuso il proprio destino nel nome che porta. Il tuo è ‘Selvaggia’ il mio ‘Vittoria’! Ps: l’antipatia è del tutto reciproca”.