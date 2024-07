Sui social la fidanzata di Riccardo Calafiori è sbottata dopo i recenti fatti. Benedetta ha deciso di intervenire pubblicamente e fare alcune smentite, minacciando poi azioni legali. Scopriamo cosa è successo.

La fidanzata di Calafiori sbotta sui social

Non solo la curiosità sull’ex calciatore Simone Dell’Agnello, oggi tra i protagonisti di Temptation Island. In questi giorni si sta tanto parlando di Riccardo Calafiori e non solo sul fronte calciomercato. Il calciatore del Bologna, infatti, è vicinissimo al passaggio in Premier League, sponda Arsenal. Nonostante questo suo importante passo per la sua carriera, il difensore è al centro del gossip.

Tutto è nato quando sui social si è diffuso un messaggio in cui la presunta Benedetta parlava della rottura tra lei e Riccardo Calafiori e di un video che circolava su TikTok. Un messaggio, che vi riportiamo qui sotto, che ha tratto in inganno molte persone.

La presunta ragazza parlava di una crisi difficile da superare e di aver bisogno di elaborare quanto successo. Poi i ringraziamento appunto al video messo in rete e di averlo visto molte volte

Il messaggio fake della finta fidanzata di Calafiori

La storia continuava con la fake fidanzata di Riccardo Calafiori, alla ricerca di risposte. Parla di una decisione difficile presa in quei giorni e nessuno dei due era intenzionato a ciò. Poi gli auguri per il suo prossimo trasferimento all’Arsenal.

Parole sentite sicuramente, ma che non trovano conferme dalla diretta interessata! Arrivano infatti da un profilo falso, che ha scatenato tutti i tabloid. La vera fidanzata di Riccardo Calafiori ha dunque pensato bene di intervenire pubblicamente. Benedetta, infatti, ha condiviso una storia su Instagram tra la notte di sabato e domenica, dove ha fatto presente l’intenzione di voler denunciare quanto accaduto:

“Mi trovo costretta a dover scrivere che non ho nessun profilo TikTok!!! (qua fa un po’ di confusione sulla fonte del falso, che invece è Instagram, ndr). Qualcuno si sta spacciando per me e sta scrivendo cose non vere! Questo è il mio unico profilo social”. Dal profilo della dolce metà di Riccardo Calafiori si legge ancora: “Io non ho mai parlato di nulla e mai lo farò. Chiedo gentilmente a chiunque abbia aperto la pagina TikTok fingendo che sia io e scrivendo cose personali e delicate, che vengono poi riportate su articoli, di chiudere immediatamente il profilo, altrimenti mi muoverò per vie legali“.

La storia Instagram di Benedetta, fidanzata di Riccardo Calafiori

Attualmente il profilo che ha confezionato la storia falsa è sparito. In ogni caso c’è da dire che tutte le foto che ritraevano la coppia insieme non sono più presenti nel profilo di Benedetta e pare che lei e Riccardo Calafiori non si seguano più sui social. In ogni caso è giusto aspettare che siano i diretti interessati a parlare di possibile rottura nel caso volessero. Per ora non ci sono conferme ufficiali, nonostante le mosse social.