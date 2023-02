NEWS

Andrea Sanna | 6 Febbraio 2023

Chiara Ferragni Sanremo 2023

Sanremo 2023: monologo per Chiara Ferragni?

Manca un solo giorno e finalmente il Festival di Sanremo 2023 avrà inizio. C’è grande attesa in città per l’arrivo del cantanti in gara e non solo. Tanta curiosità c’è anche per il debutto di Chiara Ferragni nel ruolo di co-conduttrice. Amadeus l’ha corteggiata a lungo e voluta fortemente con sé sul palco più importante della musica italiana.

Ebbene Chiara Ferragni ha accettato con entusiasmo questa sfida e si trova già a Sanremo, dove ha affittato una villa da sogno. Ma la notizia di queste ore sembra essere un’altra. Stando a quanto si apprende da AdnKronos, infatti, l’imprenditrice digitale svolgerà non solo il ruolo assegnatole dal conduttore e direttore artistico, ma sfiderà anche quel palco (e l’emozione) recitando un monologo.

In base a quanto riportato dal sito, infatti Chiara Ferragni “dovrebbe portare un monologo”. Di cosa si parlerà? La testata in questione ci ha offerto qualche spunto anche su questo. Pare infatti che la moglie di Fedez, apprezzatissima in tutto il mondo, voglia soffermarsi “sulle gioie e dolori della sua esperienza di influencer, di imprenditrice e di mamma per toccare vari aspetti di grande interesse sociale, dal rapporto con gli haters all’empowerment femminile”.

I suoi fan sono già curiosissimi per questa notizia, anche se come al solito c’è già chi sta facendo il muso. In ogni caso vedremo prima di tutto se quanto emerso troverà conferma definitiva nelle prossime ore e se effettivamente Chiara Ferragni avrà modo di raccontare il suo lavoro sul palco del Teatro Ariston di Sanremo 2023.

Chiara Ferragni, comunque, non farà questa avventura da sola. Nel ruolo di co-conduttrici Amadeus ha scelto anche Francesca Fagnani, Paola Egonu, Chiara Franchini. Se loro si alterneranno durante il corso delle varie serate Gianni Morandi, invece, sarà la spalla destra del direttore e presentatore per tutta l’avventura.

A Sanremo è tutto pronto e voi siete carichi?