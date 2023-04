NEWS

Vincenzo Chianese | 25 Aprile 2023

Chiara Ferragni

Ecco dove andranno a vivere Chiara Ferragni e Fedez

Sono trascorsi quasi due anni da quando Chiara Ferragni ha annunciato ai suoi follower di aver acquistato insieme a Fedez la sua prima casa. A breve dunque i Ferragnez lasceranno il loro bellissimo attico di CityLife e si trasferiranno in una nuova abitazione, non lontana da quella attuale. Come già svelato infatti l’imprenditrice digitale e il cantante non abbandoneranno definitivamente il noto quartiere milanese, uno dei più in voga e lussuosi del momento, ma si sposteranno in uno dei nuovi palazzi attualmente in costruzione, che si trova proprio di fronte a quello in cui vivono al momento. Nonostante il termine dei lavori fosse previsto diversi mesi fa, a oggi l’abitazione dei Ferragnez non è ancora pronta.

Poche ore fa però Chiara si è recata al cantiere insieme a sua sorella Francesca e ha mostrato sui social alcune foto della sua nuova casa, che a breve dovrebbe finalmente accogliere la coppia e i loro due figli. Come si nota in queste immagini, anche stavolta l’enorme abitazione dell’influencer e del rapper è su due piani.

Chiara Ferragni ha così mostrato il salone della casa, caratterizzato dal parquet, da due colonne in marmo e da un caminetto. L’imprenditrice ha anche fatto vedere la bellissima scala a chiocciola che collega i due piani, e una delle camere da letto. La Ferragni ha anche mostrato la vista che si vede da uno dei lati della casa, che affaccia proprio sulla Fiera di Milano.

Attualmente non è ancora chiaro quando i Ferragnez si trasferiranno nella nuova abitazione, ma di certo a breve la coppia darà ulteriori aggiornamenti in merito. Nel mentre sembrerebbe che nello stesso palazzo di Chiara e Federico andranno a vivere anche Beatrice Valli e Marco Fantini, e le due coppie dunque diventeranno vicine di casa.