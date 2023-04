NEWS

Vincenzo Chianese | 25 Aprile 2023

Uomini e donne

Parlano i due ex tronisti di Uomini e Donne

Sono trascorse alcune settimane da quando Federico Nicotera e Carola Carpanelli hanno lasciato insieme Uomini e Donne. I due hanno così dato il via alla loro vita insieme, e al momento la coppia è andata anche a convivere. In queste ore tuttavia a lanciare delle bordate a Federico e Carola sono stati due ex tronisti del dating show. Di chi parliamo? Di Federico Dainese e di Federica Aversano. Come sappiamo i due, insieme a Lavinia Mauro, hanno condiviso il trono con Nicotera, abbandonandolo però prima di arrivare alla scelta. Proprio Dainese così, nel corso di un’intervista con Blasting News, ha rivelato di non aver più sentito Federico dopo la scelta, nonostante i due avessero stretto un bel rapporto d’amicizia. A quel punto Dainese ha insinuato che la colpa dell’allontanamento di Nicotera fosse riconducibile a Carola, e in merito ha affermato:

“Con Federico ci sentivamo tutti i giorni. Da quando è uscito da Uomini e Donne ha smesso di farsi sentire ed è sparito completamente. Non so se è per qualcosa che ho fatto io, o magari Carola. Vedo tante fanpage che dicono che io “odiavo Carola“, ma non è affatto così. Io ho sempre detto che piangeva tanto, ma non ho mai detto di odiarla. Magari siccome a Carola piacciono molto i social, come si vede dal fatto che il giorno dopo l’uscita aveva già la spunta blu, ascoltando le fanpage avrà detto a Federico di non vedermi più. Non saprei, ma ci sono rimasto veramente male. È sparito nel nulla e già ai tempi gli chiesi se avessi fatto qualcosa di negativo nei suoi confronti, ma lui mi disse di no. Forse fa più hype fare l’uscita con le coppie, ma almeno una chiamata, un messaggio…”.

Ma non è finita qui. Dopo aver letto le parole di Dainese su Federico e Carola, a intervenire è stata anche Federica Aversano. L’ex tronista di Uomini e Donne, condividendo a pieno le parole di Federico, ha aggiunto sui social:

“Daino sei sempre il mio preferito”.

Come replicheranno dunque Federico e Carola alle parole dei due ex tronisti di Uomini e Donne? Non resta che attendere per scoprirlo.