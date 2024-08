Spunta sul profilo di Chiara Ferragni uno doppio scatto che mette a confronto lei, sua sorella Francesca e la madre Marina nello stesso posto e nella stessa posa ma a 32 anni di distanza. Il dolce post ha fatto incetta di like e di commenti pieni d’amore.

La foto prima e dopo di Chiara Ferragni con la sorella Francesca e la madre

Certe cose non cambiano anche a distanza di tanti anni. E così Chiara Ferragni, in vacanza con la mamma e la sorella Francesca, ha riportato “in vita” un vecchio scatto di ben 32 anni fa facendone uno uguale oggi. Era il 1992 e la famiglia Ferragni era in vacanza a Mykonos, dalla foto sembra che fosse autunno o inverno viste le giacche.

Oggi la nota influencer è di nuovo a Mykonos e lo è di nuovo con la mamma Marina e la sorella maggiore Francesca. Così il trio ha deciso di ricreare quel vecchio scatto del 1992 mettendosi nello stesso luogo e nella stessa posa di 32 anni prima. “32 anni dopo, stesso posto, stesso amore. Sei il mio paradiso sicuro”, ha scritto la Ferragni come descrizione della foto.

Per Chiara Ferragni la Grecia, e in particolare Mykonos, è un luogo del cuore, un posto in cui si sente a casa e appunto considera come “sicuro”. E in questo periodo che sta passando (compresa la separazione da Fedez) avrà sentito la necessità di pensare a se stessa e di trovare un posto tranquillo in cui stare. Meglio ancora se circondata dall’affetto delle persone che ama.

Su di lei ultimamente girano nuovi gossip riguardanti la vita amorosa. Stando a quanto rivela Dagospia infatti, sembrerebbe che l’influencer abbia “iniziato un’affettuosa amicizia con un imprenditore della moda in fortissima ascesa”. Di chi parliamo? Dell’ex modello Silvio Campara, attuale CEO del brand di scarpe deluxe Golden Goose. Secondo il ben informato portale, sembrerebbe anche che Campara “sia pronto a mollare tutto (e tutti) per andare in vacanza con l’ex reginetta di Instagram”.