1 L’outfit provocante di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni in questi giorni si sta facendo vedere sempre più spesso su Instagram con outfit molto provocanti. Dopo quanto accaduto negli Stati Unii, infatti, per esempio si è mostrata con una maglietta che riproduce un seno. Il social, però, non ha apprezzato e l’ha scambiato per un contenuto che avrebbe potuto urtare la sensibilità altrui e ha eliminato l’immagine. L’influencer, quindi, ha dovuto ricaricarla con delle stelline sui capezzoli.

Ma non solo. Poco tempo dopo ha fatto un’altra foto simile rischiando di nuovo la censura. Questa volta si trattata di un gilet nero indossato senza un reggiseno sotto. E questa volta di cosa stiamo parlando? Se adesso ci siamo riferito solamente al davanti del corpo di Chiara, adesso ha deciso di indossare un abito che mette in risalto il suo lato B. L’imprenditrice digitale si sente molto a suo agio nel proprio corpo e per questo ha deciso di mostrarlo ancora una volta. Sul suo profilo Instagram, infatti, sono apparse delle immagini di lei all’interno di un salotto sopra un tavolo e in mezzo a una strada con dei pantaloni molto particolari.

Si tratta di un pantalone color carne o trasparente che lascia vedere il suo lato B. Questo perché a coprirla vediamo solo pochi pezzi di stoffa tra cui le tasche. (QUI per le foto). Voi che cosa ne pensate di questo outfit di Chiara Ferragni? Vi piace oppure la preferireste vedere indossare altro? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Le notizie sul suo conto però non finiscono qui. Suo marito, Fedez, infatti, le ha dedicato delle bellissime parole per ringraziarla di essergli stato accanto durante la sua malattia.

Non solo la carriera, infatti, anche la vita privata di Chiara va a gonfie vele e lo dimostra l’amore che prova per il compagno. Continuate a leggere…