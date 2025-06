La pagina Facebook Lycéena ha pubblicato le tracce dell’esame di Maturità che si è svolto in Tunisia e tra queste compare anche Chiara Ferragni con il Pandoro Gate. Ecco cosa starebbe succedendo.

Chiara Ferragni come traccia alla maturità in Tunisia

Ormai diverso tempo fa chiunque ha parlato di Chiara Ferragni e del Pandoro Gate, una situazione molto delicata che ha causato non pochi problemi all’influencer. Nonostante siano passati molti mesi la gente ricorda ancora tutto ciò e spesso viene menzionato sotto i suoi post o sul web in generale.

La notizia ha fatto il giro del mondo, tanto che agli esami di Maturità di quest’anno sembra proprio che sia stata inserita come traccia! Non in Italia ma in Tunisia, come riporta la pagina Facebook che prende il nome di Lycéena. Si tratta di una piattaforma di apprendimento che garantisce di fornire agli studenti tutti gli strumenti di cui hanno bisogno per eccellere grazie a video esplicativi e non solo.

LEGGI ANCHE: Piersilvio Berlusconi piange ricordando papà Silvio a due anni dalla sua scomparsa: “Grazie papà” (VIDEO)

A quanto pare, come riportano le foto su Facebook, l’esame di Maturità è suddiviso in varie categorie: Sport, Tecnologia ed Economia e Gestione, Matematica, Scienze sperimentali e Scienze dell’Informazione. Ed è proprio in quest’ultima che ricade la produzione scritta in lingua inglese su Chiara Ferragni e il Pandoro Gate.

In sostanza sarebbe stato proposto un testo, tratto da un articolo del The Guardian del gennaio 2024 e adattato per l’occasione, con la presentazione dei fatti. Poi agli studenti pare sia stato chiesto di rispondere ad alcune domande di comprensione.

La scheda in questione, tuttavia, comprende anche altri argomenti che riguardano lo smart working, la natura e la nutrizione. Insomma, quella su Chiara Ferragni è solo una piccola parte dell’insieme. E voi lo avreste scelto?