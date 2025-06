In queste ore è stato mandato in onda al TG5 un servizio che mostra Piersilvio Berlusconi ricordare il padre a due anni dalla sua scomparsa. Ecco le dolci parole davanti ai dipendenti Mediaset.

Il ricordo di Piersilvio Berlusconi

Oggi, 12 giugno 2025, Piersilvio Berlusconi ha riunito tutti i dipendenti Mediaset per ricordare il padre scomparso esattamente due anni fa. L’attuale presidente della Mediaset ha voluto omaggiare Silvio Berlusconi con un discorso toccante che potete sentire nel video qui sotto:

“Siamo qua per ricordare il nostro fondatore, che è scomparso solo due anni fa. Io non so a voi ma a me sembra passato molto più tempo. Questa non sarà una serata di commemorazione ma sarà una serata di celebrazione”.

LEGGI ANCHE: Rivelato il conduttore della prossima edizione di Stasera tutto è possibile

Piersilvio Berlusconi ha ricordato l’uomo che lo ha cresciuto come una persona che aveva una smisurata gioia di vivere e che adorava stare con gli altri:

“Amava la vita e chi ha avuto modo di conoscerlo sa che aveva questo amore irrefrenabile verso il prossimo. Lui amava stare con le persone. Penso che questo suo calore, ottimismo siano stati la sua grande forza.

Il suo modo di vivere e di essere fanno parte del DNA di Mediaset. Penso si possa dire che è una grande azienda ma anche un luogo speciale dove i rapporti umani sono sempre al centro e vivi. Questo è un grandissimo valore”.

Pier Silvio Berlusconi: "Il nostro fondatore amava la vita"



Dipendenti e collaboratori di Mediaset si sono stretti in un abbraccio per ricordare con affetto il fondatore Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno 2023. pic.twitter.com/otB6ql60Ej — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) June 12, 2025

Non è mancato un omaggio musicale da parte di Gigi D’Alessio, che è stato presentato sul palco di Gerry Scotti. Il discorso di Piersilvio Berlusconi si è poi chiuso con una dedica dolcissima al padre, che ha commosso tutti i presenti:

“Sono sicuro che lui ci sta guardando dall’alto, sia orgoglioso di noi e stia facendo una dei suoi bellissimi sorrisi. Grazie Presidente, grazie Silvio e grazie papà”.