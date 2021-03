1 La prima foto della figlia di Chiara Ferragni

Solo poche ore fa è nata Vittoria Lucia Ferragni, secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez. A dare l’annuncio dell’arrivo della bambina sono stati gli stessi Ferragnez, con dei post sui social che naturalmente sono stati letteralmente invasi dagli utenti. In poche ore infatti la prima foto di Vittoria ha ottenuto migliaia di like e di commenti, e anche numerosi volti del mondo dello spettacolo italiano ed internazionale hanno fatto i loro auguri alla coppia.

Tuttavia lo scatto postato da Chiara Ferragni e Fedez ha suscitato la curiosità di alcuni fan. Le luci nella prima foto di Vittoria sono infatti viola, e sul viso della bambina si nota invece una luce più piccola, di colore rosa. A quel punto in molti hanno ipotizzato che si trattasse di un ritocco dell’immagine, tuttavia la verità è un’altra. Come riporta Bigodino.it c’è un perché alle luci viola nella foto e si tratterebbe di una ragione puramente medica. Ecco quanto si legge in merito:

“In molti si sono posti l’interrogativo sul come mai luci viola illuminassero la sala parto immortalata nello scatto (mentre una luce di colore rosa, più piccola, è apparentemente accostata al viso della nascitura). Tecnicamente ciò consisterebbe in luci biodinamiche per la cromoterapia natale, una metodologia che permetterebbe alle partorienti di allentare la tensione del parto. Simulando la luce del sole, consentirebbe di regolare la frequenza cardiaca e il ritmo sonno-veglia. Notoriamente le luci soffuse darebbero, inoltre, modo di provocare il rilascio di ossitocina, un ormone essenziale nel concepimento”.

Spiegato dunque il mistero delle luci viola nella prima foto di Vittoria. Nel mentre al momento Chiara Ferragni e Fedez si trovano ancora in ospedale, e a breve potranno finalmente tornare a casa con la bambina, che per la prima volta farà la conoscenza di Leone, primogenito dei Ferragnez. Nell’attesa, rinnoviamo nuovamente i nostri auguri a Chiara e a Federico, e facciamo loro un grande in bocca al lupo.